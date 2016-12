Pasan los días y la investigación no produce novedades. Los familiares de Pedro Caballero, “Pedrito”, como lo llamaban, no dejan pasar ni un segundo sin preguntar por las novedades de la causa, pero al advertir que no hay detenidos decidieron marchar por las calles de la ciudad pidiendo justicia.

El joven de 21 años fue asesinado el pasado lunes en un violento episodio que se generó cuando el joven con sus amigos concurrieron al bar Nápole, ubicado en el centro de la ciudad.

“Tiene que haber justicia”, dijo Pedro Caballero, padre del joven asesinado en una entrevista realizada en FM Génesis.

“Junto a Madres del Dolor estamos organizando una marcha para el lunes o martes, para que la causa se mueva porque si no va a quedar cajoneada. Eso se lo dije al Fiscal y no le gustó nada”, contó.

“Vamos a ser muchos, una caravana muy grande, tenemos mucho apoyo, hay gente que no quiere que siga pasando esto en San Pedro”.

“A mi hijo lo mataron como un perro y lo tiraron afuera, cómo podemos estar bien? En el pueblo todos saben quien fue y la justicia todavía no hizo nada”, aseguró el padre de la víctima.

“Hoy (por el viernes) es mi cumpleaños, y ayer (por el jueves) fue el de “Pedrito” mi hijo. Lo íbamos a festejar juntos y terminamos así. Hicimos una caravana con los amigos hasta el cementerio y fueron 300 personas las que nos acompañaron”.

“Mi hijo era muy querido, era un excelente pibe, no tenia maldad, y me lo sacaron sin piedad”.

“Uno de los culpables tiene antecedentes del mismo tipo y no se ha hecho nada”.