El kirchnerismo de la región también tuvo su acto por el día de la Soberanía Nacional. Lo particular del caso es que después de ponerse de acuerdo con las agrupaciones y militantes sampedrinos, el acto fue organizado, por completo, por la Municipalidad de Ramallo.

La celebración se desarrolló en el sitio histórico del Vuelta de Obligado y entre los presentes se encontraban Mauro Poletti, quien en definitiva terminó oficiando de anfitrión; también se vio a Luis D'Elía, Martín Sabbatella, Oscar Parrilli, Alicia Castro, Walter Correa, Miguel Funes, Ricardo Casi, Jorge Rossi, Mario Secco, el diputado Marcelo Torres; como así también a algunos ex Intendentes como Aldo Carossi (Baradero) y Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento).

Por parte de los sampedrinos, se pudo ver a los concejales Rodolfo Trelles, Damián Mosquera y Florencia Sánchez, algunos ex candidatos a Intendentes de etapas anteriores como Carlos Rotundo, Carlos Codern y Juan Cruz González, otros ex funcionarios de las gestiones Guacone y luego Giovanettoni y a su vez fervientes militantes, como Gustavo Díaz, Eduardo “Ñato” Esterlich y Nicolás Macchia, entre otros. A todo esto también se los vio en el acto a los ex Intendentes Pablo Guacone y Fabio Giovanettoni, quienes se reencontraron con viejos conocidos durante sus gestiones.

Hubo shows de música en vivo, artesanos, y los discursos oficiales que estuvieron a cargo de Alicia Castro, el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y el propio Intendente de Ramallo, Mauro Poletti.

“Nosotros conocimos de soberanía a partir del 25 de mayo de 2003 porque con Néstor y Cristina llevamos adelante el desendeudamiento mas importante que se tuviera conocimiento en la historia de la república Argentina y ese desendeudamiento nos dio independencia económica y esa independencia económica nos permitió tomar decisiones que se tradujeron en soberanía, y esa soberanía nos permitió volcar los recursos que antes iban al exterior y las decisiones que antes se tomaban en el exterior en esos años comenzaron a tomar forma en la casa rosada, por dirigentes elegidos por la voluntad popular y que defendían el interés popular”, señaló Poletti en su discurso.

“Tomamos decisiones que llevaron a reducir la desocupación, tomamos decisiones que llevaron adelante políticas de inclusión sumamente importantes, que además de darnos independencia económica y soberanía política nos devolvieron una nación socialmente justa”.

“Se discutió mucho en la semana previa si era un acto escolar o el acto político pero la verdad que si el gobierno nacional hubiera organizado un acto esa discusión no se hubiera dado, pero la verdad que nosotros vinimos a ocupar el lugar que nos corresponde”, destacó.

Por su parte, Parrilli expresó: “Quiero agradecer al Intendente Mauro Poletti se puso sobre sus espaldas esta celebración”.

“Quiero traerles un saludo especial de la militante y compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien me ha pedido que les transmita este deseo y sin dudas que hubiera sido para ella una gran alegría haber estado acá”.

Además, el ex secretario General de la Presidencia argumentó que por problemas técnicos y de un estado gripal que padece la ex Presidenta no pudo grabar el saludo para los militantes presentes en el acto.