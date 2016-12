El ex Intendente de la ciudad y actual presidente del HCD, Mario Barbieri, se presentó ante la Fiscal Viviana Ramos y su defensa insistió en la prescripción de la causa y hasta presentó una recusación.

Según trascendió, el funcionario agregó muy poco al caso en sí y volvió a señalar que se trata de algo político y hasta relacionó cierta intencionalidad del Juez Federal Juan Patricio Murray cuando este comenzó con la investigación.

Barbieri, al igual que el arquitecto Flavio Peiró, y la Ingeniera María Alejandra Giribaldi, están imputados por Administración Fraudulenta, Estafa y Malversación de Fondos, en torno a la construcción de las viviendas del barrio San Francisco de Asís.

“Desde que comenzó la indagatoria la defensa de Barbieri insistió en la prescripción de la causa. Ahora se suma a ello una recusación que se realizó ante la Jueza de Garantías y que ella misma rechazó. Son acciones paralelas a la indagatoria”, confirmó la Fiscal Ramos en el aire de FM Génesis.

“Barbieri hizo una referencia en general a los hechos que se le imputan insistiendo con que se pretende manchar su prestigio político. Pero desde lo técnico y referido al barrio en sí no aclaró mucho más de lo que ya se había conocido en la causa, cómo había sido el proceso licitatorio, cómo eran los pagos, cómo eran la actividades de cada uno de los actores en esta cuestión y la responsabilidad que le cavia a él por haber sido Intendente”.

“Me llamó la atención que en un momento se refiriera a cierta intencionalidad que él considera tuvo el Fiscal Federal Murray, que fue quien iniciara la causa, marcando una intencionalidad política de Murray en la denuncia”, dijo la letrada.

“Ahora resta cubrir alguna prueba más y tomar una decisión en función a la elevación a juicio de la causa para que se defina la cuestión”.

Sobre el plazo que llevaría la instrucción para ser elevada a juicio, la Fiscal relató: “A mí me está faltando una prueba que es una pericia contable para determinar la cuestión del perjuicio patrimonial que esto causó, dependiendo del tiempo de que la prueba esté producida seguiremos con algunas medidas más, sumado a que la causa debe volver a la Jueza Vázquez ya que el resto de los imputados también solicitaron su sobreseimiento y deberá resolver sobre el caso”.

“Ahora sí me corren plazos legales y procesales para elevar la causa a juico en el término que no puede superar como máximo el año. Es decir que en ese término yo o la jueza deberé resolver sobre llevarlos a juicio o sobreseerlos aunque como vienen las actuaciones no creo que así suceda”, destacó.