Eugenia Bosco: “Ahora arrancamos con la campaña Olímpica”

Con tan solo 19 años la sampedrina Eugenia Bosco comienza a mostrar todas sus cualidades en las principales clases del yachting internacional. Cuenta con una vasta experiencia pero siente que llegó la hora de aceptar otros desafíos y darse el gusto de estar en las competencias más importantes del mundo. Pasó por varias clases pero este año logró el tiutlo mundial mixto de la F18.

“Empecé en el 2005 de la mano de “Nano” Luppi en el Club Náutico, dejé un tiempo y retomé en el 2008”, contó la joven yachtman.

“He navegado junto con mi hermano, fuimos al primer mundial juntos. Es muy buen navegante”, recordó.

“Es complicado estudiar y entrenar, pero se puede, es concentrarse, pero en el momento que hay que estudiar hay que estudiar y en el momento que hay que navegar hay que navegar, es así, hay que ponerse horarios y hacerlo”.

“Es un deporte donde en una época eran más hombres pero ahora ya no, navegan la misma cantidad de hombre que de mujeres. Yo soy de llevarme más con los varones que con las mujeres y la verdad que todo salió muy bien, no he tenido problemas”, resaltó Bosco.

“Fue un año muy positivo. A principio de año venia de competir en Malasia y luego me fui a Estados Unidos. Volví, lo llame a Ian Rodger y le propuse corre un mundial en F18 y así lo hicimos”.

“Los barcos vuelan, es divertido. El Nacra 17 es muy veloz, ha tenido algunas modificaciones y eso genera que tome vuelo, se despega unos 30 centímetros del agua”.

“El año pasado arrancamos a navegar con Nahuel Martínez en Nacra 17, y nunca pedimos un selectivo para los Juegos Olímpicos porque ya estaba Santiago Lange, él venía mucho más avanzado que nosotros y no valía la pena pedir algo contra alguien a quien era muy difícil ganarle”, reconoció la joven con respecto a quien ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Río.

“Ahora arrancamos a hacer campaña Olímpica con Mateo Majdalani, la idea es ir a Palma de Mallorca y después ir viendo. La primera parte la aremos con el barco viejo y luego ya tendremos el barco nuevo”.

Sobre el acompañamiento de sus padres, Eugenia Bosco contó “Mis viejos me piden que estudie pero sé que están muy contentos con todos mis logros”.