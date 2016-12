Automovilismo: Campeones adentro y afuera de la pista

El circuito de la ciudad de Baradero fue escenario de la última fecha del certamen de Fedenor. Los pilotos sampedrinos volvieron a ser protagonistas pero Junior Solmi, con 18 años, y Federico Domínguez con 24, impusieron todas sus cualidades para consagrarse en una tarde inolvidable y ser los principales animadores del cierre del campeonato.

A pesar de que corren en categorías distintas los dos autos son preparados por el equipo de Juan Manuel Iglesias y el cierre del año los puso a ambos en el primer lugar del podio.

“SOMOS POCOS LOS AFORTUNADOS QUE CONSEGUIMOS UN BICAMPEONATO”

“Ni loco pensaba en salir campeón, era muy complicado… le recé hasta a mi enemigo. Todo el mundo me decía que las carreras hay que correrlas, y se terminan cuando bajan la bandera a cuadros, así que la corrimos y nos pudimos llevar la victoria y el campeonato”, contó Federico Domínguez.

“Dependía de Roberto De Virgilio quien se destaca por ser contundente, y en esta carrera lamentablemente tuvo un desperfecto mecánico y no pudo llegar, terminó noveno y me permitió lograr el campeonato”.

“Somos pocos los afortunados que conseguimos un bicampeonato. Es muy difícil porque cuando uno sale campeón se relaja”.

“Este año lo íbamos a tomar medio tranquilo pero cuando ganamos en la tercera fecha nos prendimos en el campeonato y dijimos, bueno, vamos a aprovecharlo. Nos prendimos en el campeonato y estuvimos cerca todo el año”, destacó el “Pescadito”.

“Para el 2017 en la categoría no vamos a participar más, vamos a trabajar durante el verano junto a mi viejo que es el que me ayuda y se pone la camiseta, y buscar a la gente que quiera apostar a este proyecto pero es cierto que es muy difícil. Hay que encaminarse y ver lo que uno quiere hacer. Vamos a laburar y evaluar las posibilidades que tenemos. Vamos a ver si corremos y en qué lo hacemos”.

Con respecto a lo que viene para la temporada próxima el piloto comentó: “La idea es no desprendernos de Juany, aprendimos mucho de él, me encantaría poder seguir con él. Le estoy muy agradecido por todo lo que enseñó en todo este año”.

Sobre la posibilidad de sumar sponsor el Domínguez resaltó: “Acá en San Pedro es difícil conseguir ayuda económica. Se necesita mucha plata”.

“Me gustaría correr el 4000 Argentino, es un 6 cilindro y es un Ford que es lo que me encantaría, en pistas donde uno pueda lucirse”, contó el piloto en relación a su futuro.

“TENGO LA ILUSIÓN DE SUBIRME A UNA CHEVY COLOR BLANCA Y AZUL”

“La verdad que fui a Baradero con muchas posibilidades ya que tenia 14 puntos de diferencia y había que llegar nada más, y lo conseguí, no nos equivocamos, hicimos todo bien en el año”, contó Junior Solmi.

“Siempre fuimos a todo o nada, siempre para adelante y eso fue lo que nos dio el campeonato”.

Sobre su preparador Juan Manuel Iglesias, Solmi señaló: “Juani es una excelente persona que nos dice las cosas de frente, que te aconseja cuando hay cosas básicas que aplicar, pero siempre buscando la satisfacción”.

“En el 2017 todo depende del respaldo económico que consigamos pero si no se consigue no voy a poder hacer lo que quiero que es pasar a nivel nacional, a un Pista Moura, un TC 2000 o lo que salga, pero ahora mi viejo me está ayudando y ojalá que se dé. Mi viejo se pone la camiseta y trabaja todo el año”.

“A mí me gustaría correr en la Fórmula 1”, bromeó. “Me gustaría correr también el 4000 Argentino, pero también me gusta el TC Pista Moura, TC, pero en realidad en lo que se pueda me subo, no hay preferencias pero la ilusión de subirme a una Chevy color blanca y azul, con llantas negras con el 115 sobre los laterales rememorando al viejo”, señaló Junior en referencia a su papá Sergio Solmi.