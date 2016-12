Los testimonios y la rueda de reconocimiento de personas terminaron siendo contundentes para que el Fiscal Marcelo Manso tomara la determinación de detener a Nazareno Monzón como único sospechoso de haber apuñalado a Pedro Caballero el pasado 14 de noviembre en el bar Nápole.

El propio Juez de Garantías Ricardo Pratti hizo lugar a la solicitud del Dr. Manso y decretó la detención del joven que fue reconocido por los testigos. Pero ahora, será el propio Juez de Garantías quien deberá resolver sobre el caso ya que el Dr. Alejandro Ares, Defensor Oficial, solicitó un habeas corpus para su defendido y la excarcelación al entender que no hay pruebas suficientes para detenerlo ni tampoco intensiones de que su defendido pueda fugarse.

Es decir que el Dr. Pratti se encuentra dentro del período de cinco días para definir su abala la medida adoptada en un principio o hace lugar al pedido de la Defensoría.

“No tenemos ningún testigo que haya visto el preciso momento en el que le aplican la puñalada las tres personas, pero sí hay testigos que lo han visto al acusado con un cuchillo en la mano y otros más que lo vieron en el mismo momento y contexto pelearse con las víctimas”, dijo el Fiscal Marcelo Manso en el aire de FM Génesis.

“En función de eso entendimos que fue el autor del hecho, lo aprehendimos de urgencia y le pedimos la detención”. “No pudimos certificar si el detenido es el mismo que hirió a los tres”.

“Hay un pedido de excarcelación del defensor y paralelamente a eso la misma defensa pidió un habeas corpus, pero además ya se inició el proceso por falso testimonio, se inició otro para otras dos personas y estamos analizando un quinto caso, la semana que viene lo evaluaremos”, aseguró el Fiscal.

“Varios de los testigos lo señalaron a Monzón como partícipe de la pelea, también a otro integrante de otra rueda de reconocimiento”.

“Después hubo un testigo que dice ver un chuchillo en la mano de una persona pero no le vio la cara, pero hay otro testigo que identifica al cuchillo con esta persona que terminó aprehendida”.

Sobre las actuaciones y el proceso de la causa, el Fiscal Marcelo Manso aseguró: “Si no tuviera elementos contundentes no pediría la detención, está dentro de nuestro rango que justifica la detención del sospechoso. Tengo indicios y tengo pruebas que me permiten esta medida cautelar”.