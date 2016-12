Una publicación en las redes sociales, donde el chofer designado para conducir la ambulancia destinada a Vuelta de Obligado, agradece la designación y adelanta que pronto tendrá su carnet profesional, fue el detonante para que surgieron quejas y cuestionamientos.

Quien se refirió al tema y explicó lo advertido fue el Secretario de Salud Edgar Britos, quien resaltó la decisión de otorgarle a Vuelta de Obligado por primera vez en la historia una unidad de traslado.

“No es exacto todo lo que ha trascendido”, dijo Britos en el aire de FM Génesis. “Nunca en la historia de Vta. de Obligado la comunidad había tenido una ambulancia y por suerte hemos podido concretar el sueño de los vecinos. Gracias a que el Presidente le otorgó a la ciudad una ambulancia de alta complejidad y debido al posicionamiento que tiene nuestro Intendente ante Provincia y Nación y como lo están considerando”, resaltó.

“Debido a eso podemos disponer de una unidad de alta complejidad que es un orgullo para la ciudad. Esto a su vez nos posibilitó disponer de otra unidad para ser destinada a la localidad de Vta. de Obligado, que fue una decisión política que ha tomado el Intendente, que realmente nos acerca a lo que la gente espera de esta gestión, que es estar cerca del vecino y resolver sus problemas”.

“Todos sabían que a Vta. de Obligado le hacía falta una ambulancia y el gobierno que lo hizo fue la gestión actual. Esta gestión se viene caracterizando por hacer cosas, y no tantas palabras”.

“En este caso el Intendente decidió otorgar una ambulancia a Vta. de Obligado y eso es lo trascendente. Obviamente que cuando se implementa un sistema nuevo hay que realizar ajustes para lograr un adecuado funcionamiento, y esto lleva recién seis días”.

“En realidad no existe el curso de ambulanciero que alguien por allí reclamó. Lo que hay que remarcar acá es que cuando se decidió enviar una ambulancia a la localidad también se decidió no incorporar nueva gente por cuestiones presupuestarias, y por las características de las necesidades de viajes se acordó que el personal que se iba a afectar era un municipal no se designó a nadie nuevo para esa tarea”, comentó el Secretario de Salud.

“Obviamente que para manejar este tipo de vehículo se requiere una ampliación del carnet de conducir a uno profesional. Eso ya se hizo pero está en trámite. Acá la noticia trascendente es que Vta. de Obligado hoy dispone de la posibilidad de tener una unidad de traslado a la cual se puede accederé inmediatamente”.