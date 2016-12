Comenzó el juicio contra “Kukato” y una falsa monja

“Miren a Kukato García, que tiene como 35 años, vive en calle Almirante Brown, antes de llegar a la aduana, en una casa que tiene dos medios tambores como macetas, vende todo tipo de drogas y pastillas, sistema delivery con el celular 155106(..) y el teléfono de la madre 423 (...). Los sábados a la tarde vende en T… con el s…, un f… a… como de d… metros que no trabaja, cómo hace para pagar un alquiler en la zona más cara de San Pedro?".

Ese simple llamado anónimo efectuado a la Comisaría de San Pedro alcanzó para que se iniciara una investigación que terminó con toda una banda que supuestamente se dedicaba a la venta de drogas detenida.

La investigación de la causa comenzó durante el 2008 y se inició en el artista y cantante Javier “Kukato” García, de allí se disparó hacia una banda de narcotraficantes colombianos que operaba en nuestra ciudad y Campana, puntualmente.

“Kukato” fue detenido y a los pocos días liberado, aunque quedó imputado y fue procesado por la supuesta comercialización. Ahora, en los Tribunales de Rosario se está desarrollando el juicio y en pocos días se conocerá el resultado final.

La causa tiene a varias personas procesadas pero lo llamativo del caso es que apareció en escena una monja colombiana, cuya actividad es dudosa, que también está procesada y podría ser condenada.

En aquel momento, tras su liberación, el artista sampedrino se defendió diciendo que no era ningún narcotraficante y que sólo conoció a un empresario de Campana que “compró dos cuadros míos”.

“Si bien no tengo un nivel intelectual brillante, me intereso por el arte y la música. La gente necesita tener una clave para asociarme. Fui allanado y a mí no se me secuestró absolutamente nada. Conozco a una persona de Campana durante un show, me mandan un champagne a la mesa y entablo una pseudorrelación como con otros, porque tengo un espíritu gregario que me jugó en contra”. El músico relató que esa persona “sería dueña de dos pubs, una peluquería, una rotisería; un empresario que venía a San Pedro a hacer operaciones de compra y venta de autos”, aseguró el acusado en una entrevista brindada horas después de salir en libertad.

“La relación que tenía con él era esporádica, porque soy un tipo de corazón abierto, me compra dos cuadros, confeccionados con todas las ganas, uno por mil pesos, el anteaño pasado, el año pasado otro que le cargué personalmente en un flete. Me sentí reconocido desde lo artístico por alguien que me dice que soy un genio. Jamás fui a Campana, no conozco la ciudad”, dijo Kukato García aquella vez.

COMENZÓ EL JUICIO

Una mujer de nacionalidad colombiana que es juzgada en Rosario como integrante de una presunta banda narco sorprendió a los jueces al presentarse al debate oral con hábitos de monja.

Luego se estableció que no se trata de una religiosa sino que pertenece a una secta del amazonas peruano, informaron fuentes judiciales.

Sulan Ortega, la "monja", y su ex pareja, el también colombiano Diego López Echeverría, son juzgados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario como miembros de una banda que vendía cocaína en las localidades bonaerenses de San Pedro y Campana, junto a otros nueve imputados.

Entre ellos hay otro colombiano, Argemiro Sierra Pastrana, quien fue extraditado en 2013 a Argentina para este juicio, y que ya fue condenado en Estados Unidos por tráfico de cocaína, indicaron los informantes.

Según pudo saber la agencia Télam, Ortega se incorporó a una secta peruana llamada Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (Aeminpu), que combina elementos del Antiguo Testamento con el catolicismo y creencias incas.

Su credo la llevó a presentarse en la primera jornada del juicio oral ataviada de modo tal que hizo pensar al tribunal que había adoptado los hábitos religiosos católicos.

La causa que involucra a su ex pareja López Echeverría y a Sierra Pastrana se inició en 2005 en el juzgado federal 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, a raíz de un llamado anónimo que denunciaba a vendedores de cocaína al menudeo en San Pedro y Campana.

Según el expediente, a fines de 2009 fue desbaratada la banda mediante las detenciones de Javier “Kukato” García, Axel Manderiolli, Horacio Biradelli, Cristian Serra, Matías Uriel Gómez y Juana Quispe Espinoza, imputados en el juicio oral que se realiza en Rosario.

La causa fue elevada a juicio oral en 2013 por Villafuerte Ruzo, pero luego fueron detenidos otros tres presuntos integrantes de la banda: Ortega, Sierra Pastrana y Luis Avelino Esquivel.

Finalmente, se acumularon ambos expedientes y el caso comenzó ventilarse ahora en audiencias orales, que por razones de jurisdicción recayeron en el TOF 2 de Rosario.

Según la acusación de la fiscal Adriana Saccone, además de la venta de cocaína al menudeo, la banda transportaba esa misma droga a varios países europeos a través de envíos postales por el correo oficial argentino.

