Lionel Ferro: “Me enamoré de toda la gente de San Pedro”

Con casi 50 mil likes y un extraordinario presente como actor y cantante, Lionel Ferro regresa a San Pedro paro para ofrecer su show de covers y mucho baile.

Se presentará con su cuerpo de bailarines el domingo en HH Club donde se espera que sea un lleno total, así lo han hecho saber sus fans quienes le demostraron su cariño cuando pisó por primera vez suelo sampedrino.

“Estoy muy contento con todo lo que me está pasando, me pasó todo en muy poco tiempo entonces hay cosas que me sorprenden todavía, muy de golpe, y estoy súper agradecido”, señaló en el aire de FM Génesis.

“Me enamoré de toda la gente de San Pedro, es muy linda la energía que brindan, ni siquiera yo lo podía creer como me recibieron. Todo eso me llevó a hacer el show en la ciudad”.

“Hasta yo estoy aprendiendo a vivir con todo esto que me pasa, hoy me pasa que voy caminando y que la gente me reconozca es algo hermoso”, contó Lionel Ferro.

“Vamos a brindar un show que armé yo mismo y donde hay muchos covers, canto y bailo. Vamos con bailarines y un show muy atractivo donde buscamos estar cerca de la gente”.