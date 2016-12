Preocupan las amenazas contra Angel Burgos

Lo sucedido en Vta. de Obligado con el fallecimiento de los dos jóvenes 20 y 26 años el viernes pasado en un accidente de tránsito generó críticas hacia quienes dirigen la ciudad, puntualmente al Director de Tránsito Angel Burgos.

A pesar de que no hay exactitud con respecto al origen del accidente de inmediato aparecieron los cuestionamientos hacia el funcionario, pero de allí a las amenazas hay un largo trecho, aunque para algunas personas parece que no y terminan mezclándose la fatalidad de los chicos fallecidos con la irresponsabilidad de quienes cometen infracciones y no respetan las normas de tránsito.

Todo esto se tradujo en un grupo de WhatsApp denominado “Inspector Botón” donde algunos de sus participantes propusieron atentar contra el Director de Tránsito.

“Amigos mío eran los que fallecieron hoy a la madrugada, les va a hacer compañía él, va a marchar para arriba también”, dice una de las charlas entre los participantes en referencias a Burgos. “Que se vaya a la mierda, hay que prenderlo fuego a ese hijo de puta”, responde una mujer.

“Ponés en el grupo cuando quieren ir y yo me presento con un litro de nafta o 5 litros, no interesa”.

“Metérsela dentro de la casa, esté quien esté, no me interesa, son pibes y tenían una vida por delante”, agrega en su comentario la mujer.

“Dos caras va a tener cuando lo manoteé, una para la foto y la otra destruida en el cajón”, señala un joven que se presenta como amigo de los fallecidos.

Además, en la charla, uno de los participantes da detalles de la casa de Burgos, adonde vive, la calle y el barrio.