Además de la asamblea de mayores contribuyentes, se desarrolló una sesión extraordinaria que contó con algunos proyectos que ingresaron por fuera del orden del día. Entre ellos el reclamo que el ex Intendente Pablo Guacone había hecho por los períodos de vacaciones que no había cobrado.

La Asesoría General de Gobierno había indicado que reglamentariamente al ex jefe comunal le correspondía cobrar lo que reclamaba, no toda la totalidad pero sí los últimos años, y de alguna manera marcando el camino a los concejales.

Así y todo, tras un largo debate y hasta un cuarto intermedio, los concejales de la oposición, como Rodolfo Trelles, Damián Mosquera, Florencia Sánchez, Américo Quintana, José Luis Tirelli, más los ahora oficialistas Patricia Rocca y Dalmy Butti, votaron por la afirmativa, mientras que el bloque del frente Cambiemos, por completo, se abstuvo de votar, lo que dio por aprobado el pedido de Guacone que en definitiva deberá percibir la suma de $ 86.697,74.

El ex Intendente, mediante el estudio Lima, había intimado al municipio para que se le abonara lo que según él le correspondía, ahora, se espera que el ex funcionario reclame los intereses y el resto de los períodos que ahora no le fueron reconocidos.