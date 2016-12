La gobernadora María Eugenia Vidal, presentó en Mar del Plata el “Operativo Sol 2017”, que abarcará 42 localidades bonaerenses y contará más de 16.000 policías, 450 vehículos 9 helicópteros, incluyendo 1 sanitario, y puestos de ayuda para brindar mayor seguridad y asistencia a los turistas.

Un grupo de 36 funcionarios de la Policía Local se pusieron a disposición de las autoridades del operativo, no obstante fueron protagonistas de una confusa situación generada a su arribo a Vila Gesell, aunque para las autoridades fue una expresión “exagerada” de alguien que no estaba al tanto de lo que había sucedido realmente.

“Una parte fue a Villa Gesell y la otra a Bahía Blanca, estuve comunicado desde que salieron y hasta que llegaron y nadie me dijo nada”, explicó el Secretario de Seguridad Eduardo Roleri.

“En Villa Gesell se presentaron unos 800 policías en total, y es entendible que no estuvieran preparados. Se les fue dando destino y se les permitió el tiempo necesario para conseguir alojamiento, además se les dieron 2.100 pesos de viáticos”.

“Me comunique con todos por medio de un grupo de whatsapp que tenemos y no tuve ni una sola queja. Hable con unos 15 policías por teléfono y nadie me dijo nada, sí me dijeron que fue un poco desprolijo. Solo hubo un caso que pidió la desafectación y solicitó venirse a San Pedro”, confirmó Roleri.

“Están todos en buenas condiciones, todos tienen adonde alojarse y los viáticos para su sustento. Todos están contentos y con ganas de ponerse a cumplir con sus funciones, para eso se prepararon todo el año”.

Sobre las fotos que llegaron a San Pedro y las supuestas quejas de algunos policías, Roleri dijo que ya sabían cómo se generó todo y quien lo hizo. “Es una persona que estaba allá, familiar de uno de los chicos, pero ellos mismos se habían encargado de averiguar quién lo había hecho y porqué”.

“Estas cosas en la policía pasan muy a menudo, sucedieron siempre. El mismo tiempo, o más, les va a tocar estar en un operativo o allanamiento, por ejemplo”.