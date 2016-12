La Asamblea de Mayores Contribuyentes dejó mucha tela para cortar. Entre otras cosas, el concejal Américo Quintana, contó en plena sesión que el representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, Raúl “Chipi” Benítez, se había acercado a su casa y lo había intimidado para que votara afirmativamente.

Ahora, el sindicalista, reconoció sus dichos pero aseguró que nunca quiso intimidar al concejal.

“A “Cacho” lo considero un amigo, lo conozco desde hace muchísimos años y por eso me acerqué a su casa. Fue porque tengo confianza y hemos compartido un montón de cosas, desde café hasta reuniones, por eso fui a hablar con él”, dijo Benítez en el aire de FM Génesis.

“Todos los empleados municipales estábamos preocupados por el presupuesto y las tasas porque no queremos volver a la era Guacone”.

“Con los otros concejales no fui hablar porque no tengo la confianza que tengo con “Cacho”.

“Cacho” es una excelente persona y lo considero un amigo, a lo mejor él interpretó mal lo que le dije. Yo le dije que me parecía que las tasas había que aumentarla porque si no la plata no iba a alcanzar. Si él lo tomó como un apriete yo le voy a pedir disculpas personalmente”.