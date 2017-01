Georgina Kuttel: Mantener el equilibrio natural

Georgina Kuttel es nutricionista y cocinera naturista. En algún momento de la carrera, como les pasó a muchas personas, sintió que eso que le enseñaban como verdad absoluta, iba en contra de su propia intuición. "No me cerraba la idea de contar calorías y decirle al paciente lo que tenía que hacer". Entonces, cuando recibió su título en la Universidad del Salvador, continuó con su camino de aprendizaje y transformación a nivel físico, psicológico y espiritual.

-Amo la cocina, y la condición para mi es que sea vegetariana - vegana y con alimentos llenos de vida. Estudio psicología gestáltica y también me formo en instructorado de yoga. Creo en poder acompañar a quienes llegan a verme como un organismo integrado, no "en partes". Somos una unidad, y cambia algo y todo se transforma. Por eso me formo más allá de los alimentos.

Fue a través de esta alimentación que encontró libertad para ella, y para su trabajo. Acompaña y la responsabilidad la va encontrando la persona que llega a transformar su alimentación. Da cursos de cocina natural, atiende pacientes particulares y tiene un emprendimiento con esta filosofía "Saberes Naturales", donde hay recetas, info nutricional, y un supermercado natural.

Junto a su pareja, Sebastián Orellana, tuvieron en 2016 un programa en Ensalada verde, que se llamaba "La Cleta Verde"-que terminaron a pocos días de formalizar su matrimonio- donde compartían su espacio de nutrición natural, y hablaban sobre los cambios en la alimentación, "pedaleando para mantener el equilibrio", con el objetivo de estar siempre en movimiento. (veremos qué pasa el año que nos llegó con la radio, ¡ganas no me faltan!). Así los conocí, con su comida rica, abundante y colorida, y una mirada holística con la que me siento identificada.

Revista Ohlala