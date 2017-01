En este segundo informe de San Pedro Informa, relacionado con las estadísticas de seguridad de la ciudad, los números de la Comisaría y Jefatura Distrital revelan la cantidad de secuestros y recuperación de motos, más un alto número de clausura de boliches. El periodo está comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y noviembre de 2016.

Mediante el desarrollo de operativos de interceptación vehicular selectiva, en este caso de motovehículos, los números indican que se lograron recuperar un total de 219 motos de distinta cilindrada, todas con pedido de secuestro activo por distintos delitos. De allí se logró aprehender a 203 personas. Es resaltar que en varios de los casos se lograron recuperar bajo la caratula de “hallazgo”, por lo que no hubo aprehendidos.

Con respecto a los controles de tránsito y en colaboración con la Dirección de Tránsito y Nocturnidad, se realizaron en forma diaria diversos operativos en toda la ciudad. En total se secuestraron de alrededor de 900 motos, todas por falta de documentación o infracciones de tránsito.

Allí es el personal Municipal quien labra las correspondientes actas con intervención del Juzgado de Faltas local.

Por último, y con relación a los controles de nocturnidad, se realizaron más de 40 clausuras en los distintos boliches de esta ciudad: 16/08/2015 SELFIES; 16/08/2015 KRAPSON; 24/08/15, H&H; 24/08/15 ULLULA; 24/08/15 VALKIRIA; 29/12/15 PUERTO PIRATA; 27/09/15 VALKIRIA; 13/09/15 ULLULA; 27/12/15 CLUB ZERO; 28/11/15 ALTERNATIVO; 29/11/15 CHACOTA; 03/01/16 ALTERNATIVO; 10/01/16 DUBAI; 16/01/16 PUERTO PIRATA; 16/01/16 CUBA LIBRE; 16/01/16 CLUB ZERO; 17/03/16 DUBAI; 27/05/16 DUBAI; 29/05/16 ALTERNATIVO; 29/05/16 H&H; 29/05/16 VALQUIRIA; 29/05/16 PUERTO PIRATA; 29/05/16 KRAPSON; 29/05/16 DALE RAMONA; 11/06/16 DALE RAMONA; 18/06/16 ALTERNATIVO; 18/06/16 KRAPSON; 18/06/16 NAPOLE; 20/06/16 H&H; 02/07/16 PUERTO PIRATA; 08/07/16 DUBAI; 20/07/16 H&H; 24/07/16 KRAPSON; 30/07/16 H&H; 14/08/16 VALKIRIA; 14/08/16 H&H; 09/09/16 CUBA LIBRE; 09/09/16 NEW TEKILA; 09/09/16 DOÑA ANA; 09/10/16 H&H; 02/10/16 DUBAI; 23-10-16 KRAPSON; 06/11/16 DUBAI; 25/11/16 ALTERNATIVO; 28/11/16 KRAPSON.