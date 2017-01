En el Centro Cultural “Arturo Umberto Illia” la intendente municipal Fernanda Antonijevic junto al secretario de gobierno, Martín Genoud; el secretario de cultura, turismo, educación y deporte, Marcos Barlatay y el director de cultura, Julio Ávila, llevaron adelante una conferencia de prensa para comunicar la grilla definitoria de los artistas que estarán presentes, los precios de las entradas y otros importantes detalles del prestigioso e histórico evento de la ciudad.

“Hace un tiempo importante que venimos trabajando sobre la grilla, consideramos que lo que vamos a proponer es altamente tentador y sobretodo darle la posibilidad a mucha gente de nuestra ciudad que no tiene los medios de llegar a otras ciudades poder ver los artistas que van a ver en febrero. Estamos muy contentos, tenemos la grilla y valores interesantes en las entradas”expresó Marcos Barlatay.

A su vez, la jefa comunal añadió: “La experiencia tomada el año pasado nos permite armar un festival de gran calidad artística, donde se fueron trabajando una a una las distintas propuestas, evaluando dentro de las posibilidades de los artistas que convocamos. La semana que viene se va a realizar la venta de entrada, que es importante hacerla con anticipación. Nuestro festival tiene una esencia culturar que genera turismo y queremos que con antelación sepan que es lo que ofrece nuestra ciudad y por supuesto el Festival de Música Popular de nuestra ciudad que genera una dinámica interesante en la economía local”

Respecto a la negociación con los artistas, el secretario de gobierno Martín Genoud comentó: “El municipio está presente y pone el esfuerzo; y se retribuye con la relación que generamos con los artistas que reconoce el esfuerzo que realizamos, estamos muy contentos, creemos que es el camino a seguir. No hemos hablado con ningún artista que haya dicho que no está a disposición de nuestro Festival, los que no han podido cerrar fue por una cuestión de fechas. Esta predisposición de los artistas tiene que ver con el esfuerzo de cómo hemos manejado y tratado el evento el año pasado”.

El Festival cumplirá una nueva edición con artistas de lujo que brindarán todo su talento en el evento a desarrollarse el jueves 16, el viernes 17, el sábado 18 y el domingo 19 de febrero en el Anfiteatro Municipal.

Grilla de artistas

Jueves 16

Chaqueño Palavecino

Manseros Santiagueños

Leandro Lovato

Adrián Maggi

Jacinta Condorí

Rubén Gumy

Los del Alma

José Mena

Viernes 17

Los Palmeras

Patricia Sosa/Baglietto/Lito Vitale

Agitando Pañuelos

Los Carabajal

Facundo Toro

Gato Peters

Hernán Bolleta

Hermanos Moyano

Milagros Coria

Sábado 18

Soledad

La Yunta

Ligia Piro

Ivo Rodríguez

Los Pampas

Los del Portezuelo

Mizarez

Canto del Alma

Jonathan Reynoso

Domingo 19

Abel Pintos

Carolina Peleritti

Ceibo

Los Campedrinos

Facundo Misenti

Andrés Crerc

Josué Gauna / Megarejo

*Existe la posibilidad de que en las últimas horas se agreguen artistas a la grilla.

VALORES DE LAS ENTRADAS

Jueves, viernes y sábado

Generales $200

Platea $350

Domingo

Generales $300

Platea $500

Abono 4 noches

Generales $600

Platea $1000

Fuente: Tiempo Noticias.