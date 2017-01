Salazar: “El de De Ruba, es un caso estilo Blumberg”

Mientras se aguarda que en algún momento Leonel De Ruba cumpla con lo prometido a algunos medios y brinde una conferencia de prensa en donde explicaría su real situación y hasta mostraría los analíticos que certifican la veracidad de su profesión de abogado, al menos así explicó a cada uno que lo llamó, el propio Intendente Municipal se refirió al tema resaltando el esfuerzo del ex funcionario mientras estuvo a cargo del área y de su polémica salida que pasaría a ser escandalosa si el ex Director no presenta la documentación que dice tener.

“La verdad que De Ruba trabajó muchísimo, arrancó de cero y el tema de modernización era primordial para nosotros, es un chico que tiene muchos conocimientos y nos hacía falta”, dijo Salazar en el aire de FM Génesis.

“Es verdad que De Ruba ha hecho algunas cosas que no corresponden, pero también debo reconocer que ha trabajado mucho, sino sería un desagradecido”, reconoció Salazar.

Con respecto a algunas actitudes y comportamientos detectados, el jefe comunal habló de mitomanía, de un desorden psicológico y una tendencia a mentir, sin dirigirse directamente al ex funcionario.

“Fue Ramón (Salazar) el que me advirtió algo sobre el tema, y uno se resistía a creerlo, pero Ramón es muy sagaz, y percibió algunas cosas. De esto hace dos o tres meses atrás, y los otros días se reunió con él y le dijo que creía que debía algunas materias, y bueno, se dio como se dio”.

“El de De Ruba, es un caso estilo Blumberg o Cristina Kirchner, sobre quien también se dice que nunca presentó el titulo pero como era presidenta nadie le decía nada”.

“Yo había apostado mucho a los jóvenes como De Ruba. Yo me puedo sentir un poco molesto por cómo se dio el tema, pero repito que debo reconocer que trabajó mucho. Nosotros nunca le pedimos el título para ser funcionario, lo pusimos en Modernización porque lo creíamos muy capaza de cumplir con lo que necesitábamos”.

“Es bueno destacar que mientras De Ruba fue funcionario nunca cobró bonificaciones, solo el sueldo que le correspondía”, señaló el Intendente.