Damián Gallina, un regreso con gusto a hazaña

El esfuerzo y la responsabilidad siempre tienen su premio. Después de posicionarse como uno de los mejores triatletas del país, debió soportar lesiones y contratiempos, hoy, Damián Gallina es una realidad, se puso distintas metas, se preparó y hoy disfruta de su regreso a las mejores pruebas del país.

El fin de semana anterior fue parte del Triatlón Internacional de La Paz, y junto a su hermano Leandro Gallina fueron animadores de la prueba principal, la de la categoría Elite.

Para Damián fue el regreso a un circuito que lo vio ganador en el 2011, y que desde hace cinco años no lo tenía entre sus participantes. Ahora volvió con todo pero una fuerte caída ni bien iniciaba la etapa en bicicleta lo rezagó y le quitó protagonismo entre los que peleaban los lugares de adelante.

Por algún motivo en particular llegó hasta lo más alto y en La Paz lo volvió a demostrar ya que de ese accidente se recompuso como pudo, armó la bicicleta y salió en busca de los de adelante, pero lo hizo sin asiento, en la caída lo perdió y no lo pudo volver a poner, así corrió gran parte de la carrera, pero el temple de campeón y las ganas pudieron más, llegó entre los mejores, arribó detrás de su hermano y volvió a escribir su nombre entre los destacados del prestigioso triatlón.

"No se trata de que tan fuerte pegues, sino de que tan fuerte te peguen y seguir avanzando, cuanto puedes aguantar y seguir avanzando" (Rocky)

“La Paz 2017 sin duda fue muy especial para mí, volver después de 5 años, largar en élite cuando lo veía tan lejano, y a pesar de los inconvenientes, que casi me dejan fuera de carrera pude cruzar la meta. Dolió, y todavía duele, pero lo disfruté mucho. Gracias a la flia, amigos y toda la gente que me alentó y me dio las fuerzas necesarias para llegar!!”, relató Gallina en su cuenta de facebook.

En Elite, Leandro Gallina se ubicó 19º y Damián Gallina 20º. En Estándar, el sampedrino Juan Manuel Villarruel, quien actualmente vive en Escobar, fue 3º. En el puesto 10º arribó Santiago Dellagiovanna.

Mauricio Monteggia, también en la categoría Estándar, se clasificó 61° y Federico Muñóz en MTB se ubicó 9°.