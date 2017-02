A pesar de los controles y operativos implementados parece que nada alcanza para combatir la inseguridad. En la mañana del miércoles, momentos antes de las 10 horas, en el local de venta de ropa Legacy, ubicado en Mitre al 700, en pleno centro de la ciudad, dos personas utilizando el método llamado “mecheros”, se llevaron distintos elementos de valor que había en el comercio.

Un hombre alto, robusto y morocho, y una mujer también morocha, petisa y robusta, ingresaron al comercio simulando ser clientes. Mientras la mujer dialogaba y preguntaba por precios y prendas de vestir a la responsable del lugar, el hombre recorría los estantes mirando ropa. Allí aprovechó para ir guardando pantalones y camisas en una bolsa, y después de unos minutos huyeron corriendo sin que nadie pudiera detenerlos. Se subieron a una moto que habían estacionado enfrente y se fueron sin dejar rastros.

Lo particular del caso es que a pesar de que en esa cuadra hay dos bancos, cuatro cajas de cobro de impuestos en el Ctro. de Comercio y dos financieras, no había ningún policía cerca, y cuando la víctima quiso activar el botón antipánico no funcionó.