Desvalijaron una casa: se llevaron dinero y joyas

Una mujer mayor sufrió un robo en su casa el miércoles a las 10 AM cuando no se encontraba en la misma. Le llevaron una caja con dinero y joyas.

Ema habló al aire de FM Génesis contando lo sucedido y dijo: “Se llevaron una caja de dinero que tenía, me revolvieron un cajón que tenía mucho oro. Tenía las alianzas de mi mamá, medallas, hay muchas cosas identificables que las declare en la comisaria”, y agregó: “Me llevaron todo, y habrá sido en la media hora que me fui”

Los malvivientes entraron a la vivienda trepando la reja principal de la casa, se agarraron de una reja balcón, corrieron el mosquitero de la ventana e ingresaron por una abertura que Ema había dejado antes de irse.

“Cuando volví a mi casa, abrí la reja, cuándo voy a abrir la puerta principal no podía y cómo había dejado abierto la ventana, corro la cortina y veo que tenía una mesa ratona contra la puerta, un sillón y un televisor, me pusieron todo para que no pudiera ingresar si yo volvía”, contó Ema.

“Vinieron veinte policías o más, todos tenían interés de cuánto dinero tenía, si los dólares eran correlativos y por que los tenía. A mí lo que me extraña que semejante robo y no hayan dado un parte policial”, finalizó la víctima.