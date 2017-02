Desde hace un tiempo la concejal Patricia Rocca dejó el bloque del Frente Renovador para sumarse al bloque de Espacio Independiente por San Pedro conformado por Dalmy Butti. Allí mismo hizo público su apoyo a la actual gestión municipal aunque resaltó que una vez que se cumpla su mandato se alejará de la política.

El viernes, acompañó al Intendente Salazar durante el cierre de las Escuelas de Verano, y en una entrevista concedida a FM Génesis volvió a destacar el trabajo que el ejecutivo viene realizando.

“Somos amigos de siempre, más allá de la política, hemos estado en líneas distintas pero siempre hemos mantenido el respeto y la amistad el uno por el otro”, señaló Rocca con respecto al apoyo a Cecilio Salazar.

Sobre la posibilidad de aspirar a volver a ser candidata u ocupar algún puesto político, la concejal destacó: “Yo ya me estoy alejando de la política, yo di mi apoyo público a Cecilio y después del 10 de diciembre quiero volver al llano. No sé qué pasará más adelante en mi vida pero por ahora no hay nada, lo mío termina en diciembre”.

“Siempre voy a estar apoyando y acompañando esta gestión municipal porque veo que están a brazo partido peleando para que las cosas se hagan y no se están robando la plata, y están tratando de ir acomodando todo este desorden que había quedado de nuestro pueblo, con paciencia y de a poco creo que se va a lograr”, destacó la funcionaria con una frase que seguramente despertará elogios y broncas.