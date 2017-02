Víctima de la inundación le escribió una carta a Macri

Marcelo Molina es el docente al que se le inundó la casa en La Emilia y le escribió a Mauricio Macri una carta contándole las penurias del pueblo. Como respuesta, el Presidente lo llamó por teléfono Y también el Subsecretario de Obras Hidraúlicas de la Nación.



LA CARTA



Al Presidente Mauricio Macri, de mi mayor consideración:



Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin que conozca la situación que estamos viviendo los ciudadanos de La Emilia (San Nicolás), producto de las inundaciones que sufrimos la semana pasada.



Sr. Presidente: Mi nombre es Marcelo y soy uno de los miles de ciudadanos afectados por las inundaciones en La Emilia. Me tomo unos minutos después del caos vivido y antes de continuar (porque lo peor de la inundación no es cuando el agua sube, sino cuando comienza a bajar), para escribirle unas palabras porque sé que estuvo recorriendo la zona, pero por sus enormes responsabilidades propias del cargo, presumo que no conoce la historia de nuestro querido Pueblo.



La Emilia es un pueblo pujante, de gente humilde y luchadora, de clase media que le “pone” garra al País, que trabaja y sueña cada día con un pueblo mejor. Muchas casas que quedaron bajo el agua, no fueron construidas por arquitectos ni por empresas constructoras, sino a “pulmón” por nuestros antecesores que unidos, levantaron “a mano” casa por casa.



La Emilia es un pueblo que está acostumbrado a luchar y ganarse el pan de cada día dignamente, no estamos acostumbrados a que nos regalen nada. Usted no se imagina la emoción que sentimos por las miles de personas solidarias que nos ayudaron, pero al mismo tiempo le confieso que nos dio vergüenza recibir bienes que no fueron obtenidos por el sacrificio de nuestro trabajo. ¡Así es La Emilia!



Sr. Presidente: ¡Perdimos todo, pero jamás la dignidad! Y cuando digo todo usted comprenderá que para una familia “tipo” de clase media, tener pérdidas que oscilan entre los $100.000 y $150.000 es sinónimo de todo.



¡Usted no se imagina lo que es recorrer el pueblo y ver el sacrificio de años tirados a la basura, ver los espacios vacíos en muchos hogares de una familia y el sol cruzar de ventana en ventana ante el vacío de lo que era un cálido hogar porque el agua lo destruyó todo! Pero nos levantaremos porque tenemos dignidad y capacidad de lucha.



Sr Presidente, La Emilia es un pueblo cuyos jóvenes en gran cantidad emigran por la falta de oportunidades en la zona, pero sus corazones, sus sentimientos y sus familias siempre tendrán un lugar en esas tierras. Simplemente, eso La Emilia.



Usted en sus discursos siempre alienta a los argentinos a sacrificarse y trabajar de manera comprometida y responsable porque es la forma en que el país saldrá adelante. Por eso le digo no nos abandone, porque realmente La Emilia necesita un empujón importante para volver a ponerse en marcha.



Por último, quiero decirle Sr. Presidente, que esto no fue culpa de la naturaleza. Por eso le pido como un humilde ciudadano que paga sus impuestos, los cuales en la zona son muy elevados, que junto a la Gobernadora María Eugenia Vidal, acompañen y supervisen que obras y como se hacen en la zona de La Emilia (San Nicolás). Que esta tragedia que hoy vivimos sea mártir para poner punto final a este flagelo de las inundaciones.



Sr. Presidente: ¡Perdimos todo, pero jamás perderemos la dignidad!



Marcelo Molina

Fuente: Diario El Informante