La mamá que hizo públicas las amenazas en Facebook, viajó a San Nicolás para presentarse en la Fiscalía N°4 y entregar las nuevas amenazas que recibió, ahora también hacía su persona.

“Tuve que venir a San Nicolás por que las amenazas siguen, las que recibo de la gente ahora que me dicen que van a prender fuego mi casa, que me van a linchar en la calle, pasan por mi casa y tiran piedras”, dijo Melina y agregó sobre su viaje: “Vine por decisión propia porque en San Pedro no recibí ninguna respuesta”.

“En las últimas amenazas, me mandaron fotos de bebes descuartizados y me dijeron que eso le van a hacer a mi hija”, contó Melina.

Durante el fin de semana se hizo público un audio que decía que era ella la que se mandaba mensajes porque había coincidencias de IP, y sobre esto aclaró: “Me explicaron el tema de la señal del wi-fi, cuando yo le comparto la señal de wi-fi a alguien, esa persona tiene acceso a mi red, por lo tanto puede estar haciendo algo y va a salir que sale desde mi domicilio”.



“La persona puede estar en cualquier lado, hackear mi módem por que está teniendo acceso a la clave y pueden estar enviando los mensajes como que salen desde mi casa”, contó Melina que recibió la explicación de un técnico informático.

“Evidentemente ésta persona estuvo dentro de mi casa, no tengo idea quien puede ser, por eso estoy tan enojada y asustada porque le puedo estar abriendo la puerta a un familiar que me dice que se queda a cuidarme y puede ser el que me amenaza”, finalizó Melina.