Américo Quintana: “Mi intención es volver a presentarme”

El concejal Américo Quintana estuvo en los estudios de FM Génesis y remarcó que tiene intenciones de volver a presentarse como concejal. También diálogo sobre la construcción de la garita en Gobernador Castro.

Refiriéndose a las próximas elecciones Quintana adelantó en Primera Plana: “¿Que va a pasar?, todavía no se sabe, pero mi intención es volver a presentarme, el día que me demuestren que son mejor que yo, ese día voy a decir no sigo más”.

Quintana, el pasado jueves presentó un pedido para que se construya la garita en la entrada a Gobernador Castro: “Es un proyecto de suma importancia, porque todos los que salen de la localidad de Gobernador Castro, vuelven, el micro los deja en la ruta y no tienen un lugar donde puedan acobijarse del frío o el calor", y agregó: "Esto incluye a todas las personas, pero en especial a los jóvenes estudiantes. El lugar ideal es al lado del arco de entrada, y que se coloque una luz para que ilumine la garita para evitar cualquier tipo de inconveniente, algún robo o algo por el estilo”.

“Muchos vecinos me dicen… ¿Y? ¿Cuándo se va a hacer la garita?”, contó Quintana.

También se refirió a la oposición, del cual él es integrante: “Siendo oposición hay que mantener una coherencia, porque en un momento hubo un concejal que ahora se hizo opositor, aprobó el aumento de tasas en un 400%, y después criticaba porque había que aumentarlos en un 50% y faltó cuando había que votar”.

“No tenemos que olvidar la parte nuestra que la parte legislativa, porque me parece olvidar lo nuestro es no hacer nada, y por mi parte no quiero no hacer nada, es preferible hacer poco pero hacer algo”, finalizó Américo Quintana.