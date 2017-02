Arrancó el Torneo de Verano de la Liga Deportiva Infantil

En cancha de Los Andes comenzó con cuatro encuentros el Torneo de Verano.

2008 Racing – Pescadores 0 – 8

2008 Los Andes – El Porvenir 0 – 8

2006 Los Andes – El Porvenir 0 – 5

2006 Racing – Pescadores 0 – 8

Esta tarde seguirá la actividad en cancha de Los Andes

2006 Los Andes vs Racing 18,00 horas

2008 El Porvenir vs América 18.50 horas

2010 El Porvenir vs América 19,40 horas

2006 Los Andes vs Racing 20,30 horas

2006 El Porvenir vs América 21.20 horas

Este torneo lo disputarán las categorías 2006, 2008 y 2010. Los semifinalistas de la categoría 2006 recibirán como premio un viaje al Parque de la Costa con todo pago.