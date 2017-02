Ramón Salazar confirmó que el municipio trabaja en un decreto u ordenanza -en caso de que presenten el proyecto en el concejo- para bajar el precio de la licencia de conducir, darle la potestad al juez de faltas de reducir los valores de la multa en un 70% u 80%, la posibilidad de que los ciudadanos paguen sus infracciones con trabajos comunitarios y en un registro municipal de motos.

La idea de la baja de los precios, tanto para obtener la licencia de conducir, como la de valores de las multas se debe a la dificultad económica que tienen muchos ciudadanos a la hora de abonar la infracción o iniciar los trámites para obtener su carnet para manejar motos.

“Estoy trabajando en el tema de reducir las multas y los valores del carnet de conducir para moto porque mucha gente está muy complicada con ésta cuestión, hay personas que trabajan por día o que no tiene empleo, que le cuesta mucho y tal vez la moto es el único transporte que tiene para movilizar”, adelantó Ramón Salazar en FM Génesis y agregó: “También la gente tiene que entender que tiene que usar casco por su bien y tener los papeles en regla”

“La cuestión no está del todo definida, hay detalles que hay que analizar, tenemos que ver si va a ser sólo para motos o también para autos”, contó el Secretario de Legal y Técnica y detalló que en caso de que todo salga tal cual esperan, el Juez de Faltas tendrá la potestad de reducir los valores de la multas de tránsito -a excepción de que sea por estado de ebriedad- en un 70% u 80%.

“Tenemos que demostrar que los controles son para ordenar, prevenir accidentes y no para recaudar, y la mejor demostración son los hechos”, dijo Salazar.

Adelantó que el proyecto incluye la posibilidad en que las personas multadas por infracción de tránsito realicen trabajos comunitarios para saldar su deuda: “Es una de las opciones que estamos analizando y seguramente lo vamos a sacar adelante”,

El proyecto también incluye un registro municipal de motos que es especialmente para quienes no tengan hecha la transferencia y no puedan hacerla porque no tienen todos los papeles necesarios o las agencias a quienes le compraron el ciclomotor no existan más o no le hayan dado todo lo necesario para registrarse.