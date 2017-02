Guadalupe González, hija de el ex concejal Abel González, es creadora de Dinka Travel Experience, una empresa de viajes que se dedica a realizar viajes de aventuras por África. Hace 10 años trabaja como guía liderando grupos en expediciones por el continente africano.

Emprendete, una página de viajes entrevisto a la sampedrina sobre su proyecto dedicado al continente africano.

¿Cuánto tiempo paso de aquella primera idea a la puesta en marcha?

Un año desde que lo decidí hasta que lo concretamos. Sufrió varias modificaciones. En un principio eramos 3 socias, una de ellas una amiga Inglesa con base en Ciudad del Cabo. Nos separamos porque yo tenía una idea muy concreta del proyecto y se alejaba de lo que estábamos haciendo. Hoy en día ella tiene su propia agencia de viajes especializada en turismo responsable enfocada a un público Europeo. También le cambiamos el nombre y la imagen.



¿Como.fue arrancar con esta idea?

La audacia de poner en marcha esta plataforma y no saber por donde empezar nos daba mucha gracia. Nos reimos mucho. No saber si lo estábamos haciando bien o mal. Fue una locura, pero linda.



Ahora en DINKA son 2 socias hermanas. "En Argentina mi hermana Angeles que ha vivido en México y conoce cada rincón de ese país y yo. En España son más de 80 personas entre la oficina y los guías. En el terreno son muchos más los que hacen posible el trabajo de logística; conductores, cocineros, asistentes y proveedores locales", explica Guadalupe y confiesa: "Mostrar una imagen fuerte y determinante nos costó muchísimo como así tambien llegar a la gente que quiere viajar de una forma diferente pero no sabe como ni con quién. Cuando nos eligen, después vuelven encantados con mas ganas de viajar!





¿Que te queda pendiente aun en este emprendimiento?

Acabamos de empezar esta nueva etapa. Nuestro objetivo es ser líderes en viajes de aventura por el mundo, en Latinoamérica. Por ahora somos una ventana de venta y asesoramiento de viajes a África bajo el ala de una compañía española a quienes representamos y con quienes trabajamos codo a codo desde hace ya tiempo.



¿Como es en España? Tenemos éxito en España porque tenemos el mejor producto al mejor precio. Nos avalan 24 años en el mercado con un excelente producto.



¿Cómo lo pudiste financiar?

Con ahorros míos.



¿Cual es el objetivo ahora?

Que nos conozcan en Argentina.



¿Que esperas de tu emprendimiento para los próximos años?

A corto plazo; “Menos es mas”. Ir de a poco para que quienes compran un viaje vuelvan contentos. Y a largo plazo, ser líderes en viajes de aventura por el mundo. ¡Un gran viaje es aquel que se vive con todo el cuerpo y se llenan los ojos de asombro!!



Los contactos;

Web: www.dinkatravel.com

Facebook: Dinka Travel Experience

Mail: info@dinkatravel.com; guadalupe@dinkatravel.com; angeles@dinkatravel.com

Fuente: Emprendete.com.ar