El reconocido humorista, Nazareno Mottola estuvo por primera vez en San Pedro y fue parte de la función que brindó el Circo Burlesk en nuestra ciudad el pasado lunes 20.



Mano a mano con FM Génesis, el artista contó que, a pesar de su carrera televisiva, sigue actuando en los circos porque fue donde se crió, hizo grandes amistades y es una forma de no olvidarse de donde nació artísticamente.

“Lo que más me gusta de todo esto es ver que la gente se pueda reír, que a veces cuesta tanto porque esta tan preocupada por dinero, salud o problemas personales y cuando uno hace humor a veces puede sacarlos un ratito de ese lugar”, dijo Nazareno a través de los micrófonos de Génesis.



“Sin darse cuenta uno haciendo humor puede cambiar un poquito al vida de esa persona que la está pasando mal”, agregó.

“Lo mío es un humor diferente que tiene que ver con el payaso y la televisión es una gran ayuda para que esto funcione”, finalizó.

“Yo vengo de una escuela de circo y me crie en los circos y tengo como muchas familias en los circos”, dijo Mottola.

“La verdad que he hecho muchas amistades que aun perduran y cada vez que puedo me acerco a divertirme un rato”.

“Lo de la tele es un humor diferente, y lo mío tiene que ver mucho con el payaso, pero lo de la tele ha sido una gran ayuda a la hora de poder trabajar y ser popular”, contó el artista.

“Estando en el circo hay cómicos y números increíbles que lamentablemente no se valoran, ahora, viene un circo de afuera como el Solei, por ejemplo, y la gente va y paga fortuna, hasta se endeuda para poder pagar la entrada. Acá en Argentina hay muchísimos números buenos y la realidad es que es como un círculo vicioso, si la gente no va al circo el dueño no puede pagar y si no paga el artista no ensaya. Es por eso que esta bueno que la gente apueste un poco mas a lo nuestro”, resaltó.

“Esta bueno que podamos apostar a estos espectáculos que también se acercan a los barrios, adonde un teatro no llega. El circo tiene una magia muy especial”.

“Una vez Antonio Gasalla me dijo que la gente se muere y ni siquiera sabe qué es lo que le gustó, y nosotros tenemos la gran posibilidad de saber que es lo que nos gusta”.

Nazareno Mottola cuenta con un gran "curriculum" televisivo, comenzó trabajando con éxito en Video Match con “La peor clase de tu vida”, y el año pasado fue parte del equipo de “Polémica en el Bar” y “Susana Giménez”. También estuvo en “El Muro Infernal”, “Justo a Tiempo”, “Peligro Sin Codificar” y “Tu cara me suena”, entre otros.