La Vuelta a San Pedro: A 50 años de un Torino ganador

Por Rafael Cerezo_ En un domingo como hoy, hace medio siglo, el 26 de febrero de 1967, el circuito rutero de 56,200 kilómetros, adyacente a San Pedro, provincia de Buenos Aires, asistía a la fecha apertura del Campeonato de Turismo Carretera y consagraba a un ganador inédito. Era un auto debutante, el del cordobés Héctor Luis Gradassi: el Torino 380W, preparado en Córdoba por Oreste Berta y con respaldo de Industrias Kaiser Argentina (IKA).

Fue el corolario de una historia que comenzó a fines de 1966, cuando César Malnatti llevaba en las entrañas de su Chevrolet el motor tornado que sumaba kilómetros y aspiraba debutar en el GP de TC de 1966, con los Torino y bajo la dirección de Horacio Steven.

Sin embargo, tras la presentación oficial, todo quedó en la nada. Steven fue desvinculado y James McClaud, director de IKA, decidió que Berta sería el encargado de preparar los Torino TC y debutar recién en 1967.

Berta trabajó contrarreloj junto a Heriberto Pronello y George Harbert, preparando los tres autos para Eduardo Copello, Jorge Ternengo, motociclista de Rafaela y coterráneo de Oreste, y el cordobés Héctor Luis Gradassi, elegido por Copello tras sus duelos en la categoría Turismo. Los tres autos, pintados de gris y con dos franjas azules en la trompa, viajaron rumbo al debut en San Pedro.

Berta y el “linyera”

Los Torino, el de Copello con trompa modificada por Pronello que mejoraba su aerodinamia y los dos restantes, fueron probados el viernes en la ruta. Dos de ellos andaban bien, pero un tercero (a la postre ganador) arrancaba bien a baja velocidad y luego fallaba. Tras varios trabajos no lograban dar con el problema. De pronto, se acercó al auto un linyera y tras mirarlo un rato le dijo a Berta: “Ustedes utilizan el carburador Webber 45 DCO, qué lindo no, pero está fallando. ¿ No saben lo que tiene?”. Berta, atónico, le respondió que ya no sabían qué cambiar para solucionarlo y el linyera, para asombro de todos, dijo: “Bueno, muchachos, el centrador del carburador está puesto al revés, cámbienlo y todo va a andar bien...”.

Saludó y se fue. Berta, sorprendido por el consejo, lo cambió, salió a probarlo y el auto dejó de fallar. Luego, al buscar al “sabio linyera”, nunca pudieron hallarlo.

Sorpresa y victoria

Aquellos Torino confrontaron por primera vez con las tradicionales “Cupecitas” del TC, de alto despeje, poco freno, pero pura potencia y todos, al mirar los nuevos autos, no les daban muchas chances y más en un circuito de tierra y pavimento, que debía ser cubierto 10 veces para completar 560 kilómetros de carrera. La primera sorpresa fue el sábado en clasificación, para ordenar la partida. Copello marcó el mejor tiempo, segundo Gradassi y tercero Ternengo. Detrás el resto...

En ese orden largaron la carrera y muy pronto, Copello se detuvo por problemas en el distribuidor, tomando la punta el cordobés “Pirín” Gradassi, seguido por Eduardo Casá, Jorge Cupeiro, Ricardo Bonanno y Jorge Ternengo.

En el cuarto giro, se soltó el caño de escape del Torino de “Pirín” y casi rozaba el piso, perdiendo potencia. Casá y “el Tractor” F-100 se acercó y cuando estaba a la caza del cordobés, rompió una goma y se retrasó. Ternengo pasó a ser segundo y poco después sufrió un vuelco.

Gradassi, quedó sólo en la punta y a dos giros del final, su motor quedó en cinco cilindros por la fisura de una válvula y sumado al problema del escape, le dieron dramatismo al final. Sin embargo, Gradassi llevó el Torino a la victoria después de más de tres horas de carrera y a 167,259 kilómetros por hora de promedio, superando por casi tres minutos Eduardo Casá y el tercero fue Mariano Calamante (Chevrolet). Un nueva etapa del TC había comenzado.