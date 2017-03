María Eugenia Vidal abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense. En su discurso, que comenzó después de las 18, Vidal le agradeció a Mauricio Macri "por haber confiado desde el primer momento y por el apoyo incondicional en cada una de las peleas que empezamos".

Además, la gobernadora agradeció a los bonaerenses: "Durante el último año pusimos lo mejor de nosotros para enfrentar problemas que llevan décadas, para que cada vecino sienta que su vida puede mejorar, y no lo hicimos de cualquier manera".

"Elegimos decir la verdad, por eso reconozco que la Provincia todavía duele. Sé que muchos bonaerenses tuvieron un año difícil. Que todavía no vieron todos los resultados que esperamos. Que tuvieron que poner más el cuerpo y que a veces se hace duro. Créanme que los entiendo. Nadie me lo contó, yo estoy en la calle", afirmó Vidal en su discurso.

La gobernadora hizo referencia a este año electoral y hasta se animó a pedir votos: "Yo, como ciudadana y como parte de Cambiemos voy a hacer todo lo posible para que el cambio avance. Y por eso voy a trabajar para que la gente nos siga acompañando con su voto", declaró.

En referencia al conflicto con los docentes, Vidal aseguró: "Mi compromiso, el que puedo cumplir, es que sus salarios no pierdan contra la inflación. Me gustaría ofrecerles más. Sé que merecen más. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo, ese es mi compromiso", expresó Vidal.

Además, señaló que "independientemente del diálogo que estamos llevando adelante con los gremios, yo sé lo que esperan de mí: merecen un mejor salario y esperan que yo se los de".

Al igual que lo hizo esta mañana el Presidente Mauricio Macri, Vidal les habló a los gremios docentes: "A los dirigentes gremiales les digo, con humildad y respeto, que el camino que eligieron hace unos días no es el mejor. No es fácil sostener un diálogo cuando la intencionalidad de algunos no es clara". "Declararon un paro cuando todavía faltaban 10 días para el comienzo de clases. Fue una decisión arbitraria", sentenció la gobernadora en el recinto.

Además, aseguró que seguirá convocando a los gremios al diálogo, "a una discusión honesta, profunda, con la realidad de la Provincia sobre la mesa y la intencionalidad política afuera" y lanzó: "Discutamos lo que haya que discutir pero con los chicos adentro del aula".

Vidal hizo un repaso sobre las obras de infraestructura que realizó durante su gestión en la Provincia: "Hacer obras que hacen falta también es inclusión, porque dan trabajo y ayudan a reducir la desigualdad. Además generan esa confianza que hace unos minutos les dije que nuestra gente fue perdiendo en nosotros, porque cuando las terminamos el mensaje que transmitimos es que hay un Estado que da la palabra y la cumple", expresó.

Vidal se contradijo cuando, hablando de las obras de infraestructura, criticó al gobierno kirchnerista por haber realizado solamente las obras que ellos mismos iban a llegar a inaugurar, aunque minutos antes había dicho que “junto al Gobierno Nacional en 2016 terminamos las obras iniciadas en la gestión anterior".

Vidal se refirió también al Fondo del Conurbano, y afirmó que "los vecinos no reciben desde hace años un trato equitativo porque hubo una pelea que nunca se dio". En ese sentido, afirmó: "Otros Gobernadores decidieron callarse respecto a este tema. Muchos presidentes anteriores también. Nosotros no".

Al hablar de seguridad, Vidal señaló: "Cuando peleo contra las mafias, no peleo por ninguna candidatura, ni por hacerme rica, ni por un Gobierno, peleo por vos" y anunció que convocará a las distintas fuerzas políticas, a la Justicia, al Poder Legislativo y a los Intendentes, "a un diálogo social donde podamos fijar acuerdos y sostenerlos en el tiempo".

"Durante muchos años dejamos que esos principios y esos valores se vuelvan visiones irreconciliables. Incluso dejamos que nos alejen y entorpezcan lo que somos capaces de hacer. Que quede bien claro, estoy muy segura de mis convicciones y todos los que estamos acá tenemos las propias", sentenció Vidal.

"La política no ayuda a nadie cuando las divisiones se convierten en personales", expresó y aseguró que en la Argentina "nos decían que íbamos hacia un lugar mejor y cuando veíamos que empezábamos a estar bien, retrocedíamos y venía una nueva crisis".

"Por eso nos cuesta creer, porque siempre que hemos avanzado, nos ha durado poco. Pero esta vez es distinto. De este lugar al que vamos, de la manera en que vamos, tan desde lo profundo, no se vuelve para atrás. Nadie nos va a sacar del lugar al que lleguemos", afirmó la gobernadora.

Info Cielo