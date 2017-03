Con una ceremonia desarrollada sobre el mediodía del domingo en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez se cerraron las actividades que celebraron los 50 años de la Vuelta a San Pedro, la primera y única prueba de TC que se corrió en la ciudad.

La mañana volvió a tener una nutrida caravana de Torinos y otras marcas que inundaron las calles del centro de la ciudad, exposición de autos y muchas banderas, bombos y estandartes relacionados con este gran acontecimiento.

El acto fue conducido por los periodistas Fernando Bravo y Bety Rodriguez, y se hicieron entrega de reconocimientos y recuerdos a quienes fueron protagonistas de aquella memorable tarde del 26 de febrero de 1967.

Además de las palabras y recuerdos que se fueron dando durante la ceremonia hubo momentos de profunda emoción, principalmente cuando se recordó al piloto Eduardo Gradassi y arriba del escenario se cruzaron en un emotivo abrazo la viuda del piloto, Ana Maria Socci, con el ing. Heriberto Pronello, ideólogo de los Torinos.

Fueron reconocidos los propios Socci y Pronello, el ex piloto Jorge Ternengo, “Cacho” Fangio, los periodistas Alberto “Mono” Gagliardi, Eduardo Sprinter y Raúl Barceló. También tuvieron su premio el ex piloto de Torino “Cacho” Franco, el Intendente Cecilio Salazar, los pilotos locales Fernando “Pichi” Iglesias y Sergio Solmi, la familia del ex piloto Esteban Sokol, la familia de Osvaldo “Pato” Morresi, como así también dirigentes y sponsor de aquella época, colaboradores y organizadores.

Fue un mediodía cargado de lágrimas, recuerdos y anécdotas, con quienes fueron protagonistas de aquella recordada jornada que quedará sellada como uno de los grandes acontecimientos vividos en la historia de la ciudad.