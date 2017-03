Entrevista abierta cargada de anécdotas y recuerdos

Como parte de la celebración por los 50 años de la Vuelta a San Pedro, en la Sociedad Italiana se realizó el reportaje público abierto conducido por Fernando Bravo, y en el cual estuvo acompañado por Ana María Socci, viuda de Gradassi, Jorge Ternengo y Heriberto Pronello.

Entre el público estuvieron acompañando los actos “Cacho” Fangio (hijo del Juan Manuel Fangio), Enzo Comari (responsable del Torino que se destacó en 1969 en Nürburgring, Alemania), Alberto “Mono” Gagliardi y Eduardo Sprinter, entre diversos referentes de la historia del automovilsimo.

Los protagonistas relataron distintas anécdotas de lo que fue aquella carrera. Ana Socci, la viuda del ganador, contó como se preparó Gradassi de cara a la Vuelta a San Pedro y cómo fue el acompañamiento a su esposo el domingo de la carrera.

“Pirín era un muchacho de barrio, vivíamos en Alta Córdoba, corría en moto y después preparaba su auto Unión”, contó Ana María Socci.

“Era un hombre callado pero tenía su chispa y cuando Berta lo llamó para correr en el TC, lo vivió con gran alegría. Nosotros éramos novios en aquel momento y mucho no me contaba, pero sé que prácticamente no se había subido al Torino, lo probó andando en la calle. Le teníamos fe pero no pensábamos que iba a ganar, y cuando llegamos el sábado a la tarde a San Pedro, nos encontramos con que los tres primeros puestos de clasificación era de los Torino”.

Heriberto Pronello, por su parte, contó como el fue el armado de los autos en ese momento y todo lo que se modificó el motor del Torino para la carrera disputada en San Pedro. “Se modificaron bastantes cosas respecto del auto de calle, porque los vehículos de competición tienen que ser rígidos para poder manejarlos bien. Aprovechamos para modificar varios elementos que lo llevaron a tener las condiciones para competir. Tenía dos tanques, los primeros de plástico que se usaron en el país con 260 litros de combustible, y que luego los usaron todos. Estaban ubicados detrás de las butacas ya que nos parecía el más seguro y el tiempo demostró que era así porque está en la zona más reforzada y eran tremendamente livianos”, señaló el ingeniero.

Jorge Ternengo, quien fue conductor de unos de los tres Torinos, también relató como se fue preparando para la carrera, la cual fue la primera de muchas más debido a que antes que le llegue la invitación para correr en el TC, él se dedicaba a las motos. “No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Vine a correr y nada más. Yo no tenía experiencia en el TC, corría en Mecánica Nacional, en monospostos y habíamos tomado como referencia un mojón porque era imposible equivocare, pero en la carrera no lo encontramos porque estaba tapado de gente, y no sabía donde frenar, así que me pasé de largo aunque no nos pasó nada, aunque al auto sí”, recordó el ex piloto.