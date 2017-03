Tras su visita a Expoagro en horas de la mañana, el funcionario y primo del Presidente de la nación, volvió a visitar San Pedro. Fue recibido por el Intendente Cecilio Salazar, brindaron una conferencia de prensa y recorrieron los sectores en obras.

Visitaron la avenida costanera y hablaron de otros proyectos que también se podrían desarrollar.

“Yo tuve la suerte ver el antes y después de la costanera. Yo siempre le decía a Cecilio, vas a ver qué lindo que es cuando vas a inaugurar”, dijo Macri.

“Cuando uno puede recorrer una obra que hizo, ve como la disfruta la gente, como se está mejor, más iluminado, más seguro, cuando la bici-senda permite que alguien ande en bici tranquilo”.

“Yo me siento muy orgulloso por el trabajo que se está haciendo acá en San Pedro, no sólo la gente eligió bien, si no que hay un equipo conducido, con ganas de hacer las cosas bien y eso hace muchas diferencias”, destacó el Intendente de Vicente López. “Hoy hablábamos de planes de viviendas para que lleguen acá”, agregó.

Sobre su posible candidatura en las elecciones de este año Jorge Macri respondió: “Si la Gobernadora y el Presidente me necesitan, ahí estaré”.