No hubo acuerdo y los docentes siguen de paro

El gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios minoritarios finalizaron la reunión este jueves sin acuerdo ante la ausencia de una propuesta salarial para la paritaria de 2017. Sin embargo, avanzaron en la concreción de una comisión técnica-salarial para abordar la pérdida del salario respecto a lo firmado en 2016. El próximo lunes a las 18hs habrá una reunión para discutir la pérdida del poder adquisitivo del año anterior. Hasta el momento, el paro ya se cobró más de una semana de días sin clases.

Sin la presencia del gremio Suteba que conduce Roberto Baradel, Rubén Landivar, de UPCN, señaló que "el sector gremial dejó en claro que no podemos avanzar en la discusión salariar de 2017 si no terminamos de cerrar el desbalance del 2016".

"Desde el Ejecutivo estuvieron de acuerdo y pudimos avanzar en la concreción de todas las comisiones que se realizarán durante el año", apuntó a la salida de la reunión y agregó: "La apertura del Gobierno nos permite decir que hemos avanzado". AMET, SOEME y UPCN estuvieron presentes, mientras que FED y Suteba no estuvieron presentes.



"El próximo lunes a las 18hs habrá una reunión técnica-salarial para discutir en primer término el aumento de 2016. Allí pensamos que podremos avanzar en algo de la recomposición que nosotros pedimos", destacó Landivar. En la comisión que se conformará no estarán presentes los ministros.

En tanto, informó que la paritaria propiamente dicha, por encontrarse en período de conciliación obligatoria, recién podrá retomarse a partir del 28 de marzo.



Los gremios presentes representan mayormente a los trabajadores auxiliares de la educación y no a la inmensa mayoría de docentes que son representados por la FEB y el Suteba. La ausencia de los gremios mayoritarios no permite augurar una salida al conflicto, teniendo en cuenta además la falta nuevamente de una propuesta salarial concreta y superadora con respecto al 19% ofrecido anteriormente.

El encuentro se da luego de que la gobernadora Vidal anunció ayer que dará a todos los maestros un adelanto de entre $ 1.500 y $ 3.750 a cuenta de futuros aumentos paritarios y un extra de $ 1.000 a los docentes que no adhirieron a las huelgas.



Durante la jornada de este jueves tuvo lugar una nueva movilización de los docentes, en este caso en la ciudad de La Plata hacia la gobernación.



Los seis gremios docentes de la provincia de Buenos Aires concretaron la marcha en La Plata en la cual pidieron a la gobernadora María Eugenia Vidal un aumento salarial que ponga a los maestros por encima de la línea de pobreza. Asimismo, advirtieron que si no hay una convocatoria a la paritaria nacional del sector la respuesta será una huelga con movilización hacia la Plaza de Mayo.



En su discurso, el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, afirmó que "el gobierno está acostumbrado a que todo se vende y todo se compra, pero la dignidad de los trabajadores no se vende".

Minuto Uno