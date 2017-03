Eugenia Tobal grabó un comercial en San Pedro

La reconocida actriz, Eugenia Tobal, grabó un spot publicitario en el local de Pardo de nuestra ciudad en la tarde del miércoles.

Eugenia grabó acompañada de Cristian, con quien graban la tira "Vecinos", que es una campaña llevada a cabo por Pardo Hogar hace ya más de un año.

"Estamos grabando los especiales de Pardo, venimos trabajando del año pasado, todos los vídeos de la campaña "Vecino" que se pueden ver en la web que son muy divertidos", contó Eugenia Tobal a San Pedro Informa.

Eugenia Tobal, además de grabar el spot publicitario, aprovecho para recorrer nuestra ciudad y tomarse fotos con los sampedrinos que se mostraron sorprendidos por su presencia.

"No es la primera vez que vengo a San Pedro, ya he venido en otra oportunidad, me encanta San Pedro, es divino", contó la actriz sobre la ciudad.