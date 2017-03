“El Intendente me mencionó que estaría necesitando que yo me ocupe de esa tarea y si bien no se ha concretado mediante un decreto, en parte, estoy ejerciendo esa función”, había dicho Ramón Salazar hace cinco meses en su visita a los estudios de FM Génesis.

Ahora se concretó y es inminente la firma del decreto y la jura para que formalmente el hijo del jefe comunal sea el Secretario de Coordinación.

Dos semanas atrás, los concejales Gerardo Pelletier y Juan Garavaglia, habían adelantado en este mismo medio que le habían solicitado formalmente al Intendente que el Dr. Salazar asuma como coordinador y el lunes, el propio jefe comunal confirmó que ya había tomado la decisión.

“El Intendente, la semana pasada, me había dicho que por estos días iba hacer la designación”, confirmó Ramón Salazar en el aire de FM Génesis.

Sobre la confianza que se ha ganado dentro del propio gabinete y hasta de los trabajadores señaló: “Me puedo enojar o ponerme firme con alguna cuestión pero creo que siempre hay que charla, conciliar y componer, esa es la única manera de sacar adelante a San Pedro”.

“Nosotros somos un equipo nuevo que estamos en funcionamiento dese hace un año y tres meses, veníamos de la peor crisis que tuvo San Pedro en sus historia, hubo que organizar equipos para poder reconstruirlo, pero ni siquiera estamos a mitad de camino y hay mucho por hacer todavía. Nosotros lo que queremos es minimizar errores y llegarle lo más rápido posible a la gente. Tenemos todos el mismo objetivo”.

“Lo del paro nos sorprendió, estábamos en medio de una negociación y cuando esperábamos continuar con el diálogo ellos resolvieron parar por 48 horas”, relató. “Tenemos que agradecer la confianza del empleado municipal, que en su gran mayoría decidió venir a trabajar, nosotros vamos a responder a eso y vamos a tratar de darle el mejor aumento posible porque esa es la instrucción que recibimos del Intendente”, resaltó.

Sobre la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones, el Dr. Salazar respondió: “La verdad que nadie me ha dicho nada al respecto, al menos no me lo han hecho saber. Veremos en su momento, el equipo verá cual es la mejor decisión para afrontar las elecciones”.

También se refirió a posibles modificaciones o cambios que se podrían implementar en alguna Secretaría o Dirección: “Si hay que hacer cambios no vamos a dudar en hacerlos, ni el Intendente ni yo tenemos compromiso con nadie. Nosotros queremos que las áreas funcionen bien y si hay alguna que no funciona deberemos hacer algún cambio. Todos tenemos el mismo objetivo que es el de sacar a San Pedro adelante, y si alguno no está a la altura de las circunstancias deberá dar un paso al costado”, confirmó el Secretario y adelantó que con quien se reunirá a la brevedad será con el Director de Deportes Fernando Juan Bennazar.