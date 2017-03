Una fecha de muchos goles tuvo la segunda del Torneo Apertura "Pedro Barri" de la Liga Sampedrina para la URL San Pedro- Baradero, con partidos cargados de emoción, no sólo por los goles, también por lo que brindaron.





Resultados y goleadores del Torneo Apertura Pedro Barri, Fecha 2,



Zona "A"



Independencia F. C. 1- Agricultores Club 2

Arbitro: Marcelo Vega

Goles: Ignacio Huesa (I) de tiro penal, Gastón Gorocito (A) y Agustín Gómez (A).





C. A. Banfield 3- Sp. La Esperanza 2

Arbitro: Marcos Santos

Goles: Bruno Velázquez x2 (B) el 1° de tiro penal, Marcelo Rodríguez (B), Nicolás Cejas (LE), Gabriel Rodríguez (LE).





Libre: Mitre





Zona "B"



C. S. Las Palmeras 4- C. S. América 0

Árbitro: Sebastián Muratori

Goles: Joel Arriola (LP), Martín Fleitas (LP) y Cristian Díaz x2 (LP) el 1° de tiro penal





C. A. Defensores Unidos 2- Paraná F. C. 2

Árbitro: Joaquín Gil

Goles: Jairo Santos (DU), Jonathan Umeres (DU), Braian Burini (PFC), Franco Boaglio (P) de tiro penal



Libre: San Roque FC



Clásico:



Gral. San Martín 4- Central Córdoba 4

Árbitro: Horacio Arias

Goles: Martín Bahillo x2 (GSM), Enzo Gauna (GSM), Agustín Mordini (GSM), Julián Velázquez x2 (CC), Braian Montenegro (CC), Agustín Fernández (CC).





Zona "C"



Dep. Alsina 1- B. Rivadavia 1

Árbitro: Arcel Páez

Goles: Amilcar Manicler (A), Rubén Pérez (R).





Atlético Baradero 2- C. S. y D. I. Portela 1

Árbitro: Francisco Lasca

Goles: Marcos Martínez (A), Lucas Pulimeni (A), Braian García (P)





Fundición FC 3- Sportivo Baradero 5

Árbitro: Daniel Guerrero

Goles: Emanuel Pío x2 (S), Facundo Gastellu (S), Agustín Otero (S), Ariel Marín (S), Francisco Portillo x3 (F), los dos 1° de tiro penal.

EL CLÁSICO