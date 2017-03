Con su rostro tapado y a los gritos llegó Ulises Fernández a la Comisaría San Pedro. “Yo no maté a nadie, manga de giles!... no sean giles, yo no maté a nadie”, expresó mientras era llevado por los policías que participaron del operativo en la localidad de Garín.

Mediante un fuerte operativo policial que incluyó cortes de calles y policías dispuestos en distintos puntos de la cuadra, Fernández y Colantono llegaron a la Comisaría a bordo de los vehículos que participaron de allanamiento en la localidad de Garín.

Ambos sujetos, Ulises Fernández y Cristian Colantono fueron detenidos en la madrugada del martes mientras permanecían prófugos de la justicia por dos causas distintas.

Sobre Fernández pesaba el pedido de captura por una causa de comercialización de estupefacientes y otra por el homicidio del productor viverista Ariel Gomila, mientras que Colantono tenía pedido de captura activo por un hecho de intento de homicidio desde el pasado 5 de marzo.

Ambos fueron alojados en la Comisaría San Pedro y aguardan medidas por parte de la justicia.