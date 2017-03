Tras la detención de Ulises Fernández la familia de Ariel Gomila se mostró conforme con lo acontecido pero apuesta a que la causa se resuelva por completo. De todos, Juan Gomila, nieto del hombre asesinado, fue más allá de la cuestión y confesó un dato puntual, que se agrega a la causa y que seguramente obligará al fiscal tener que profundizar la investigación para establecer si existe relación alguna.

“Ulises Fernández fue en una sola vez y el señor Gallardo en varias oportunidades por compra de plantas, solamente eso, pero después del asesinato de mi abuelo no fueron nunca más”, contó Juan Gomila en el aire de FM Génesis.

“Ulises Fernández fue en una sola oportunidad al campo a comprar plantas pero por separado de Gallardo. Fue con una persona allegada a Sampol”, en alusión a la ex consejera escolar.

“Las conexiones e inteligencia para articular esos datos no nos corresponden investigarlos a nosotros pero aportamos todo lo que pudimos saber o advertir, fuimos y las dijimos al fiscal”.

Por ahora no existen demasiados indicios como para involucrar a Juan Carlos “Bomba” Gallardo, líder de una peligrosa banda que se encuentra detenida, pero sí es un dato a tener en cuenta ya que en esas visitas al campo podría haber advertido los movimientos de la familia y características del lugar. Además, Gallardo fue detenido junto a Leonardo “Brea” Fernández, quien a su vez, es primo de Ulises Fernández, y allí es donde se afirman las sospechas de la familia.

En cuanto a la captura del prófugo en Garín, Juan Gomila declaró: “Es algo para celebrar pero también para volver a tomar fuerzas”.

“La experiencia de otros o la misma experiencia nuestra nos hace claudicar en ese anhelo de que en algunas instancias podamos disfrutar de un funcionamiento pleno de todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad, entonces, uno se pone en un papel un tanto ansioso y desesperanzado y ahora esto en un voto de confianza para nosotros mismos, para volver a creer como ciudadanos, en que sabemos que hoy en día en los sistemas judicial, políticos y fuerzas de seguridad convive lo bueno y convive lo malo, eso es como la propia ciudadanía, donde hay gente buena y gente mala. Que la proporción sea de la gente buena, de la gente que trabaja, de la que no tiene complicidad y de la que no tiene negocios en todo esto. Que podamos recuperar muchos de los derechos que hemos perdido de manos de la inseguridad”, resaltó Gomila.

“Nos enteramos a través de un llamado, no lo escuché pero me quedó registrado la llamada del actual titular de la DDI”.

“Cuando me levanto a las 7 para ir al trabajo me enteré de todo, fue una sensación de alivio, de que valió la pena tanto esfuerzo, tanta presencia, y en lo discursivo había que ser profundo para que la cosa se pusiera sobre el tapete. Por eso alentamos a todos aquellos que tienen sus causas en un pantano como fue la nuestra, a que sigamos animándonos a participar, porque de una u otra manera todos somos victimas del mismo mal”.

“Esto es solo un paso de todos los que tenemos que dar para que realmente Ariel Gomila tenga justicia. La familia no va a claudicar hasta que no se haga justicia, no solo con Fernández sino todos los que tuvieron participación y aun no conocemos sus nombres, esto es un camino que tenemos que seguir recorriendo y que no finaliza con esta detención”.

“Hoy le agradecemos y felicitamos, porque hoy estamos en un momento donde esto tiene méritos, hoy vale la pena el mérito y el reconocimiento a las dependencia de la Fiscalía, DDI y la Policía, que han trabajado para la detención, y por lo tanto tienen nuestro voto de confianza”, resaltó Juan Gomila.

“No tenemos elementos de prueba respecto a la vinculación con el poder político, lo que tenemos es una experiencia personal como victimas y ciudadanos del tipo de acercamiento que pudimos tener y respuestas que nos pudieron haber dado, no solo locales, también provinciales, hemos pedidos audiencias en otras instancias que ni siquiera fueron contestadas”.