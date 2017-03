Unos 300 docentes pertenecientes a Feb, Suteba y Udocba, se manifestaron sobre la avenida costanera, en las adyacencias del salón donde se realiza el Foro de Intendentes oficialistas.

Con cánticos, pancartas y guardapolvos blancos, los trabajadores se apostaron con la intención de acceder a las autoridades y poder entregar un petitorio, en principio a Marcos Peña, que era el destinatario de todas las expresiones.

Desde la seguridad dispuesta sobre la avenida costanera se les impidió el pasó a los manifestantes pero luego, lograron trasladarse hasta la cresta de la barranca frente al salón donde por medio del Secretario Privado del Intendente de San Pedro le hicieron llegar el petitorio al propio Marcos Peña.

Un particular episodio le tocó atravesar a la consejera escolar Vanina Zubiete cuando pretendió acceder al sector del acto en moto y la seguridad dispuesta en la bajada del Club Náutico no se lo permitió ya que no contaban con autorización para que la docente ingrese al Foro.