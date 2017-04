Mediante el decreto n° 0017/2017, el Intendente Municipal Cecilio Salazar vetó la ordenanza n° 6248 que habilitaba al ex Intendente Pablo Guacone a cobrar una cifra cercana a los 87 mil pesos en concepto de vacaciones atrasadas.

En los Considerandos, el Intendente Salazar indicó: “Que el art. 108 de la Ley Orgánica Municipal (Decreto Ley 6769/58) dispone, que constituyen atribuciones y deberes en general del Departamento Ejecutivo: (...) 2. Promulgar las Ordenanzas o en su caso vetarlas dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde su notificación...".

“Que en colación a esto, es competencia del Ejecutivo promulgar o vetar Ordenanzas, y teniendo en cuenta que resulta imposible poner en práctica la Ordenanza aprobada porque no cumple con elementos básicos para ser viable, atento que todo gasto o inversión que se le ordene al municipio, debe tener prevista su correspondiente contrapartida. Es decir, no se puede indicar una erogación de dinero si no se dispone de esos recursos económicos”.

“Que, entonces, reconocer el pago de vacaciones a quién fuera el responsable de los intereses del Municipio durante los años 2009 al 2015 representaría, sin duda alguna, un revés al contribuyente".

El 29 de diciembre del 2016 el proyecto enviado por el Intendente Salazar fue aprobado solo por los ediles de la oposición pero pocos días después, el 5 de enero, el actual mandatario lo vetó, pero recién ahora, tres meses después, fue enviado al cuerpo legislativo.

Mientras tanto, en su cuenta de Facebook, la concejal Patricia Rocca, a favor de la decisión del Intendente, se preguntó si esto no le traería algún cargo por parte del Tribunal de Cuentas.