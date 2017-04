En medio del conflicto docente y cuando menos se lo esperaban, varios docentes sampedrinos que por diferentes motivos decidieron “no adherir” al paro y concurrir a las escuelas, se encontraron con la ingrata noticia que al consultar el recibo de sueldo les habían descontado entre $4000 y $4500 en concepto de inasistencia por haber participado de la medida de fuerza cuando en realidad no lo hicieron.

La medida se transforma en otro desacierto del gobierno provincial que hasta había prometido “premios” para quienes no hacían paro, pero resultó ser todo a la inversa, y ahora deberán hacer el reclamo correspondiente para poder.

Mientras tanto, la docente Stella Pollicelli, una de las afectadas, le envió una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal, reclamando y poniéndola al tanto de lo que le sucedió a pesar de estar “a favor del modelo”.

CARTA ABIERTA A LA SRA. GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sra. María Eugenia Vidal

Dono mi premio $1000-

Soy docente y no hice paro. Y no por el premio. Apoyo esta gestión de gobierno y además no me adhiero a un paro movilizado por gente que no me representa, no estoy afiliada a ningún gremio. Aunque reconozco que el salario es bajo (también un jubilado con la mínima gana muy por debajo de la línea de pobreza y no puede “hacer paro”) creo que hay otras formas de reclamo sin perjudicar a los alumnos, causa principal de nuestra razón como docentes. Priorizo esto.

En este período, entre otros temas, los 239 alumnos que tengo, aprendieron a redactar una noticia, una crónica, a hacer entrevistas, a debatir temas de actualidad, a comparar evolución de la sociedad, acercarse a los conceptos de comunicación y a los de Arte, historia y trascendencia de los mismos, a pensar y a reflexionar sobre la realidad que nos rodea, estudiaron su pueblo y donde están en la provincia, país y mundo. Partieron analizando sus derechos, obligaciones y Valores.

Mañana voy a entrar al aula, menos optimista. Y no voy a poder hablar de respeto, ni de muchos otros valores como lo vengo haciendo con convicción. Me descontaron los paros que yo NO HICE, y ahora, debo afrontar largos trámites para recuperarlos. Y diré que no fue un error, a todos los colegas que no hicieron paro les pasó lo mismo.

Estoy defraudada, me siento estafada. Dono mi premio, por favor páguenme lo que me deben por lo que trabajé. Por la educación, por los valores que transmito a mis alumnos en el aula día a día, respétenme.

Saludo a ud. muy cordialmente