Presentaron el programa completo del AcercArte 2017

Este viernes en conferencia de prensa los Secretarios de Seguridad y Obras Públicas, Eduardo Roleri y Ariel Álvarez, acompañados por las Directoras de Turismo y Cultura Marcela Cuñer y María José Mora brindaron detalles de las tareas a desarrollar de cara al Acercarte, evento que tendrá lugar el último fin de semana del mes de abril.

Roleri informó que el personal que depende de su área trabaja en conjunto con Policía, Policía Local y Prefectura con el fin de establecer los accesos; además anunció que junto al Secretario de Salud Edgar Britos arbitran las herramientas necesarias para estar preparados en casos de accidentes.

En los próximos días se enviará un mapa en el que se dará cuenta cuáles serán las vías de acceso al Paseo Público, predio que se utilizará para el evento.

GRILLA COMPLETA

Actividades permanentes

BIBLIOTECA DIGITAL: La Provincia de Buenos Aires creó “Letras Abiertas”, la primera biblioteca digital. Bajá la APP y leé los mejores libros GRATIS desde tu celular o ingresá a www.gba.gob.ar/letrasabiertas

De 15.00 a 20.00 h - ARTE CALLEJERO: Dame Cabe Swam.

De 15.00 a 20.00 h - BIBLIOTECA: Préstamo de libros - Livings de lectura.

De 15.00 a 20.00 h - TALLERES DE REUTILIZACIÓN CREATIVA: Armado de títeres - Espacio de juegos - Taller de espirógrafos y recorridos espaciales.

Sábado 29/4

15.00 h - CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra - Duración: 23’.

15.00 h - CINE MÓVIL: Angry Birds, la película (Infantiles y familiares) - Estados Unidos, 2016, 97’.

15.30 h - BIBLIOTECA: Yo me animo a los libros de grandes: El Quijote - Taller de lectura recreativa con juegos teatrales, a cargo de Leticia Valls y Nancy Estéfano Pérez.

16.00 h - CINE 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon - Duración: 26’.

16.00 h - DANZA URBANA: Twister de letras.

16.30 h - INFANTILES: Rayos y Centellas.

17.30 h - STAND UP: Juan Acosta.

18.00 h - CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra - Duración: 23’.

18.00 h - CINE MÓVIL: Kryptonita (Adultos) - Argentina, 2015, 80’. Con Juan Palomino, Diego Velázquez, Pablo Rago.

18.00 h - DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana.

18.30 h - BIBLIOTECA: Milo Lockett te enseña - Taller de pintura para niños a partir de 4 años.

19.15 h - CINE 360°: Pink Floyd - The Wall - Duración: 26’.

19.15 h - DANZA URBANA: Recreo - Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.

20.00 h - MÚSICA: Miranda.

21.30 h - TEATRO: Entre nosotros - Con Graciela Borges. En el. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público.)

Domingo 30/4

15.00 h - CINE 360°: Pink Floyd - The Wall - Duración: 26’.

15.00 h - CINE MÓVIL: La era del hielo 5: Choque de mundos (Infantiles y familiares) - Estados Unidos, 2016, 94’.

15.30 h - BIBLIOTECA: Los LibroYasos: La historia del libro - Espectáculo teatral infantil.

16.00 h - CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra - Duración: 23’.

16.00 h - DANZA URBANA: Twister de letras.

16.30 h - INFANTILES: Cantando con Adriana.

17.30 h - STAND UP: Reíd Mortales Comedy Band.

18.00 h - CINE 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon - Duración: 26’.

18.00 h - CINE MÓVIL: Me casé con un boludo (Adultos) - Argentina, 2016, 110’. Con Adrián Suar y Valeria Bertuccelli.

18.00 h - DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana.

18.30 h - BIBLIOTECA: ¿Qué leen los escritores? - Charla con Federico Andahazi.

19.15 h - CINE 360°: Pink Floyd - The Wall - Duración: 26’.

19.15 h - DANZA URBANA: Recreo - Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.

20.00 h - MÚSICA: Soledad “La Sole” Pastorutti.

21.30 h - TEATRO: Shakespeare, todos o ninguno. Con. En el. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta.)