Salazar: “No me gusta que se tomen decisiones sin avisarme”

La salida de Fernando Juan Bennazar de la Dirección de Deportes tomó por sorpresa a varios, ya que el nadador era considerado un “hombre de Salazar” y repentinamente pegó el portazo.

Fue el propio Intendente quien dio detalles de cómo se dio la salida de Bennazar, dejando en claro que prefiere que sus funcionarios le transmitan las decisiones tomadas y que todo giró en torno a la elección de quien estará a cargo de la escuela de triatlón.

“En realidad Fernando ha trabajo mucho, tengo muy buena relación y es muy buena persona”, dijo Cecilio Salazar en una nota realizada en el aire de FM Génesis. “Es la tercera o cuarta vez que me presenta la renuncia, pero antes lo había convencido para que siga, pero esta vez después de una charla, renunció”.

“A veces se toman decisiones sin que uno las conozca y siempre tienen un costo, yo no tengo ningún problema en pagar algún costo, pero no me gusta que se tomen decisiones sin avisarme, y solo le planteé a él que cualquier decisión que tome de aquí en más me avise, que yo no iba a cuestionar cualquier decisión que tome porque no quería restarle autoridad”, señaló.

“Tuvimos una muy buena charla, pero al otro día, seguramente lo pensó y presentó la renuncia. No es que hayamos tenido algunas diferencias, solo fue un intercambio de opiniones. Esto es un trago amargo, hay que superarlo rápidamente”.

“Es verdad que tuvimos consultas sobre la designación de una u otra persona, pero la verdad que lo ignoraba, pero no es por Gallina y a la otra persona, que no los conozco, los conozco de vista, sí me hubiera gustado que me hubieran avisado que iban a designar a una u otra persona, pero cuando me comenzaron a cuestionar de otros sectores el porqué de la designación, ya estaba, no podíamos retroceder”, afirmó el Intendente. Pero bueno, a lo mejor Fernando (Bennazar) se cansó, se agotó”.

“No es por las quejas, fue por el hecho de que por la formación de la que vengo, en el ámbito sindical, me gusta saber de las cosas que hacen mis funcionarios, y al que no le guste sabrá lo que tiene que hacer, porque cada error que comete un funcionario es al Intendente al que critican”.

Sobre el reemplazante de Bennazar, el jefe comunal destacó que todavía no tiene decidido a quien convocará. “Le encargue a Ramón (Salazar) que charle con la gente porque él es el coordinador de la gestión, así que me aconsejará a mí qué es lo que debemos hacer. Quiero que se sigan acentuando las actividades en los barrios”.

“No tengo nombres, me voy a tomar una semanita para decidirlo. Tiene que ser una persona con iniciativa y que se involucre con los barrios”, destacó.