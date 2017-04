La salida de Fernando Bennazar de la Dirección de Deportes sumó un nuevo actor, y que en realidad fue quien reclamó ante las autoridades municipales las decisiones tomadas por el funcionario renunciante. El entrenador Alejandro Domenge fue quien alertó sobre un proyecto que originalmente fue suyo pero que una vez aprobado en la Secretaría de Deportes, fue adjudicado a otro referente.

“Veníamos trabajando con la federación y surge la idea de formar escuelas deportivas de cada disciplina. A través de la federación, conjuntamente con el gobierno de la provincia y nación arman un organismo para subvencionar este tipo de escuelas en cada ciudad”, empezó contando Domenge en el aire de FM Génesis.

“Yo presento un proyecto, lo aprueban y me lo adjudican, de hecho, yo ni siquiera involucre a nadie del municipio porque son trabajos propios que uno fue haciendo, y la federación me conoce porque hace diez años que venimos trabajando con el triatlón y los chicos”.

“Yo me encuentro con el señor Bennazar en el club Pescadores y le comento las cosas que tenía en mente y esto se lo comento, pero no le dio tanta importancia”, señaló.

“Yo presento el proyecto en mesa de entrada de la Municipalidad haciendo saber que estoy solicitando una escuela de triatlón a través de la federación, le hago una copia y se la mando a la gente de la federación y de allí va a Provincia”, explicó.

“Como ya estaba todo aprobado, de provincia me llaman y me inscriben como entrenador de la escuela de triatlón, pero un día me llaman y me preguntan… qué problemas tenés con el Director de Deportes de San Pedro? Porque acá te mató, y dijo que quiere poner a otro”, contó Domenge. “La verdad que me sorprendió, entonces lo llamo a Bennazar y me dice que no, que me quede tranquilo”.

“El mismo Bennazar me dijo que lo habían llamado para avisarle que le habían adjudicado una escuela de la cual él no sabía, y que estaba yo, pero me dice que podía estar Gallina. Pero me hizo entender que yo me quedara tranquilo que quedaba así. Todavía le dije que era muy feo que me ponga palos en la rueda cuando era algo para San Pedro y del cual él no tenía nada que ver porque para poder presentar el proyecto yo no le pedí ayuda ni colaboración a él”.

“Pero me llaman de la federación para decirme que ya estaba adjudicada la escuela de triatlón a cargo mío, y hasta hicimos distintas reuniones en Buenos Aires para ver cuando empezábamos. El viernes pasado me avisan que efectivamente el señor Bennazar había hecho el cambio en nombre mío para poder poner al señor Gallina”, afirmó el entrenador.

“Yo me enojé, porque primero hablo con él, le cuento algo a lo que no le dio importancia, y después me critica a mí para poner a una persona que es amiga de él, y me pareció que seguimos beneficiando a los amigos y como uno no es parte de ese círculo quedamos a fuera, cuando ni siquiera tenía en mente ni sabía que existían las escuela deportiva”.

“Mi intención no era de que Bennazar renuncie ni de salir en los diarios ni nada, el tema es que como él no me dio respuestas me dirigí a su superior. Me reuní con Ramón Salazar y le expliqué cómo venía la mano. Hasta me ofrecí para comunicarlo con el presidente de la federación y que le explique todo lo que les estaba diciendo. Considero que me sacaron algo por el cual yo vengo trabando desde hace mucho tiempo”, dijo Domenge.

“Me parece que las cosas se manejaron mal. Bennazar, en vez de renunciar, tendría que haber dicho que se equivocó, volver todo atrás y se evitaba todo este lio por un cargo”.

“También debería haberse bajado Gallina porque sabía que esta escuela no era de él, y sabía que se la habían adjudicado por la amistad que tiene con Bennazar, le guste a quien le guste es así y lo lamento si a alguien le cae mal, pero acá las cosas se hicieron por amistades, mientras estuvo Bennazar eran toda gente amiga de él y la verdad que esas cosas no las comparto”.

“Gallina debería haber renunciado y listo, pero hay otros intereses que escapan de nosotros”.

“En San Pedro hay cosas a nivel deportivo que no se trataron y viene a hacer problemas por algo que lo gestiono yo desde mi lugar de entrenador y no involucro a nadie, y ni siquiera ellos sabían”.

“De todos modos, desde el municipio nadie me convocó ni me llamó para decirme que se había cometido un error”, indicó Alejandro Domenge.