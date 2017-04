Bien temprano, en la mañana del lunes, el ex Director de Deportes Fernando Bennazar, explicó qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de dejar el área que ocupó desde que Salazar asumió como Intendente.

Aseguró que se alejó por cuestiones netamente personales y familiares, que no hubo otro motivo, y le restó importancia a los reclamos que el entrenador Alejandro Domenge hizo sobre la designación del entrenador de la escuela de triatlón.

Además destacó que no tuvo ninguna discusión con el Intendente Salazar y que seguirá participando junto al equipo de trabajo.

“Decidí hablar porque en realidad no tuve ninguna discusión con el Intendente, es solo una cuestión personal”, contó Bennazar en una nota concedida a FM Génesis. “Sinceramente la función me estaba consumiendo y cada día tenía que darle un poco más, y me llevaba trece o catorce horas de trabajo”.

“Me daba cuenta que estaba las 24 horas pendiente de eso y no la venia pasando bien. Todo lo que venía haciendo fue fundamental y creo que esas cosas van a continuar, ya sea proyecto e ideas que aporté. Seguro que hay cosas que cambiar”, relató.

“Además, una de las causas que me llevaron a tomar la decisión fue cuando mi hijo me mandó un mensaje diciéndome si podía estar más con él”.

“La exposición y escuchaba algunas críticas que me hacían y ya me hacía problemas. Era una presión constante que veía que no me hacía bien”. “No hubo ningún tercero ni cuestionamientos de parte del grupo de trabajo que eso es lo que valoro, donde estábamos todos para lo que necesitáramos. Eso es lo que más voy a extrañar. Y yo desde mi lugar voy a seguir aportando lo que sea necesario”, señaló el ex funcionario.

Sobre la cuestionada elección del entrenador de la escuela de triatlón agregó: “Lo de Damián (Gallina) el tiempo lo dirá. El año pasado habíamos tenido dos escuelas deportivas, de las cuales las federaciones proponen a una persona y la Dirección de Deportes proponen a otra si es necesario. Nos encargan a los directores de deportes para que designen a una persona y este año cuando me plantean lo de las escuelas de triatlón me dicen desde la federación que había un muchacho Domenge, y yo les dije que teníamos a Gallina, que hace seis meses que presenté la nota y me respondieron que sí, que yo era el Director de Deportes y era una decisión mía, que era una persona que trabajaría conmigo”, afirmó Bennazar.

“Si en su momento este muchacho presentó un proyecto no lo vi, pero era algo personal, esto yo lo presenté porque era una proyecto de Nación y si yo no lo aceptaba se lo daban a otra ciudad. De las 22 escuelas de triatlón que hay en la provincia una me la propusieron a mí y pensé que debía tener como responsable a una persona que trabaje al lado mío”, expresó el ex Director de Deportes.