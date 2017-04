Silvio Velo, el histórico capitán de la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos, recibió hoy un merecido y emotivo homenaje por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). Fue en el Instituto Román Rosell de San Isidro, donde se descubrió una placa en homenaje al goleador de “Los Murciélagos”.

Considerado el mejor del mundo en su especialidad, desde hoy el nombre de Silvio Velo está escrito en bronce en las paredes de la institución donde se formó.

El protagonista de la jornada agradeció el reconocimiento y el apoyo recibido, y destacó la importancia del Rosell en su formación personal y el desarrollo de “Los Murciélagos”. “Este lugar me recibió cuando tenía 10 años y vine de San Pedro. Y ahora que vuelvo, me siento como en mi casa”, dijo Velo.

“Desde chico tengo esta pasión por el fútbol. Mi condición de no vidente no me limitó para nada. Cuando llegué al Rosell y me encontré con otros chicos ciegos y una pelota que sonaba, supe que lo mío era el fútbol. Así empezó todo y hace 25 años que estoy en la selección representando a mi país”, dijo quien lleva la cinta de capitán del equipo nacional desde 1991.

Velo comenzó a jugar en el Instituto Román Rosell de San Pedro, su ciudad natal. De origen humilde y ciego de nacimiento, actualmente juega en Boca Juniors y es considerado un referente importante, tanto para el deporte nacional como en la promoción de la igualdad de oportunidades. Está casado con Claudia y tiene 7 hijos.

El acto, además, dio inicio al “Ciclo de Conferencias 2017” de la SENNAF, y tuvo la inauguración del “Corredor de Personalidades Destacadas” en el edificio del Rosell.

Al respecto, Gabriel Castelli, secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional, señaló: “Estamos todos comprometidos en poner de pie el Instituto Rosell y darle el lugar que le corresponde en la sociedad argentina. Este ciclo de conferencias es una manera no sólo de reconocer a aquellos que se destacaron desde su realidad, sino también una posibilidad para que todos conozcan esta obra tan importante que ayuda a tanta gente”.

El funcionario adelantó que “la idea es continuar generando cada día más actividades, donde la integración no sea solamente a través de la lectura sino mediante otras actividades que les permitan no sólo su inserción dentro de la sociedad, sino de tipo laboral, deportiva y social”. Para finalizar, remarcó que el Estado tiene la obligación de pensar en la persona con discapacidad como “un hermano, como un sujeto de derecho, que tiene las mismas necesidades y responsabilidades que nosotros y ayudarlo a insertarse en la sociedad”.

Martín Demonte es el Director Técnico Nacional de las selecciones de futbol para ciegos, tanto de “Los Murciélagos” como de las categorías juveniles y femeninas, y además es el Coordinador General del Román Rosell. Durante el acto señaló: “Es un momento más que emotivo para mí y para el Instituto, porque la sociedad necesita de esta clase de ejemplos de superación personal. Silvio es un argentino reconocido a nivel mundial”.

Por su parte, la directora Nacional de Promoción y Protección Integral, Andrea Ventura, concluyó: “El año pasado hemos relanzado el Instituto Rosell con el objetivo de que las personas no videntes tengan un lugar para desarrollarse y logren la integración en la sociedad. Y Silvio es una muestra de ello”.

El Instituto Román Rosell es el único en su tipo en la provincia de Buenos Aires. La institución fue inaugurada en 1941, por iniciativa del filántropo Román Rosell, que donó parte de su fortuna para la creación de un asilo, donde las personas con ceguera pudieran obtener todos los recursos para desarrollarse de manera integral.