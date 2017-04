Fútbol Infantil: Se jugó la tercera fecha del Apertura

En una agradable tarde se llevó a cabo una nueva fecha del Torneo Apertura que organiza la Liga Deportiva Infantil.

El Tanque, Paraná y Gral San Martín son los únicos clubes que ganaron todos sus encuentros en la fecha, los dos primeros ganaron en las seis categorías mientras que San Martín lo hizo en cinco dado que Los Andes no presenta categoría 2010.

RESULTADOS

Racing - Independiente (RT)

1 - 3 (2009) 3 - 2 (2008) 0 - 4 (2007) 0 - 2 (2006) 2 - 2 (2005)



Gral. San Martín - Los Andes

8 - 0 (2009) 4 - 0 (2008) 8 - 0 (2007) 8 - 0 (2006) 8 - 1 (2005)



Costa Azul - Paraná

0 - 8 (2010) 0 - 5 (2009) 1 - 5 (2008) 2 - 5 (2007) 0 - 8 (2006) 0 - 6 (2005)



Defensores Unidos - Atlético

0 - 3 (2009) 1 - 1 (2008) 0 - 1 (2007) 1 - 2 (2006) 3 - 2 (2005)



San Roque - Mitre

0 - 2 (2010) 1 - 1 (2009) 3 - 1 (2008) 1 - 4 (2007) 2 - 2 (2006) 1 - 4 (2005)



Sportivo - El Porvenir

1 - 7 (2010) 1 - 4 (2009) 2 - 1 (2008) 2 - 0 (2007) 1 - 2 (2006) 0 - 0 (2005)



Dep. Alsina - Fundición

0 - 8 (2010) 0 - 0 (2009) 0 - 8 (2008) 1 - 4 (2007) 0 - 3 (2006) 0 - 8 (2005)



El Tanque - América

8 - 0 (2010) 1 - 0 (2009) 2 - 1 (2008) 3 - 0 (2007) 1 - 0 (2006) 1 - 0 (2005)



Villa Igoillo - Rivadavia

1 - 2 (2010) 1 - 1 (2009) 1 - 2 (2008) 0 - 2 (2007) 1 - 0 (2006) 1 - 3 (2005)



Agricultores - Pescadores

3 - 1 (2009) 2 - 1 (2008) 2 - 0 (2007) 1 - 0 (2006) 2 - 8 (2005)



Central Córdoba - Independencia

5 - 1 (2010) 1 - 1 (2009) 1 - 1 (2008) 1 - 2 (2007) 0 - 4 (2006) 1 - 5 (2005)



PRÓXIMA FECHA- 4ta.

Fundición (Baradero) vs. Agricultores Club (G. Castro)

Atlético (Baradero) vs. Dep. Alsina (Alsina)

Los Andes (San Pedro) vs. Def. Unidos (San Pedro)

C. A. Mitre (San Pedro) vs. Gral. San Martín (P. Millán)

Independencia (San Pedro) vs. San Roque FC (San Pedro)

Independiente (Río Tala) vs. C. Córdoba (Santa Lucía)

Rivadavia (Baradero) vs. Racing (San Pedro)

El Porvenir (San Pedro) vs. V. Igoillo (San Pedro)

Paraná (San Pedro) vs. Sportivo (Baradero)

América (San Pedro) vs. Costa Azul (Baradero)

Castro FC (G. Castro) vs. El Tanque (San Pedro)

Libre: Pescadores (San Pedro)

Fútbol Infantil SP

El Clásico