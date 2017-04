No es la primera vez que sucede y debido a los altos valores que el Círculo Médico pretende cobrar a los afiliados no se ha llegado a un acuerdo y de seguir así los profesionales podrían cortar el servicio y dejar sin cobertura a miles de trabajadores.

EL COMUNICADO

El Sindicato de Empleados de la Industria del Papel informa que, como partícipe activo de la Mesa Sindical de San Pedro, firmó la solicitud enviada al Intendente Municipal para que oficie de mediador ante la complicada negociación que se encuentra estancada con la Asociación Círculo Médico de San Pedro.

Junto a los gremios más representativos de San Pedro, mantuvimos la semana pasada una reunión con el Jefe Comunal, quien se puso a disposición para arribar a un acuerdo que permita la renovación de los contratos para las prestaciones médicas en condiciones razonables.

No obstante, a la fecha, no hemos tenido ningún avance sobre el particular y nos encontramos al borde de un corte de servicios porque no podemos aceptar aumentos que superan los valores de mercado y alcanzan hasta más de un 40% de incremento.

La delicada situación coloca a miles de trabajadores en una incertidumbre total, ya que los representantes del Círculo Médico no han mostrado ningún interés en negociar y ante las notas elevadas han respondido que interrumpirán la atención de nuestras obras sociales.

Además del abusivo aumento en los aranceles, pretenden obligarnos a firmar contratos imponiendo condiciones que no están aprobadas por la Superintendencia de Salud que regula las prestaciones médicas de acuerdo a la legislación vigente.

Hacemos un llamado a la reflexión de los profesionales para que se encuentre un punto de equilibrio que permita cumplir con una actualización de aranceles acorde a las variables actuales de la economía sin asfixiar a nuestras organizaciones y a los trabajadores que representamos.