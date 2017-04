La ciudad de Comodoro Rivadavia fue declarada zona de desastre luego de que un temporal de viento y lluvia provocara la mayor catástrofe de la historia en el sur de nuestro país, donde el lodo formado en las montañas arrasó con toda la ciudad provocando pérdidas irreparables para gran parte de la población.

Se calcula que al menos 92.000 personas sufrieron daños o pérdidas, hubo rutas cortadas, calles que desaparecieron, se cortó la luz, se cortó el teléfono, la ciudad quedó completamente aislada y hasta una víctima fatal.

Raúl Bonvisutto, integrante de una tradicional familia sampedrina, afincado en esa ciudad del sur del país hace muchos años, fue testigo de un fenómeno natural nunca visto y con el servicio telefónico restablecido contó lo que les tocó padecer.

“Comodoro está un 80% anegado”, contó Bonvisutto en el aire de FM Génesis. “Tenemos los cerros que rodean la ciudad desde donde se ha desplazado mucho lodo, hay barrios que están en la periferia y que tienen más de un metro de lodo que no se puede sacar”.

“Hemos recibido mucha ayuda del Ejército, Prefectura, Gendarmería, de Nación, Provincia y del Municipio, hay más de 1500 personas colaborando para tratar de acomodar un poco la ciudad”, afirmó.

“Hay lugares que fue peor de lo que se vio en televisión, lugares que no se podían llegar porque que estaban incomunicados, que a las personas se los tuvo que retirar en helicópteros, todavía hay centros de evacuados”, señaló el sampedrino.

“Poco a poco se va normalizando todo, háganse una idea que llovió lo que no llueve en seis años, así que no tenemos la infraestructura para tener ese tipo de acontecimientos”. “En mi casa entró un poco de agua de la propia lluvia y nada más, pero tengo familiares que han perdido todo, están con más de un metro de lodo, justo los agarró la desembocaduras de las avenidas, las arterias más conflictivas, no se puede ingresar a la casa y fueron evacuados”.

“Hay barrios que quedaron incomunicados y en cuanto a los servicios, el 60% está normalizado con reparaciones momentáneas para tener agua por lo menos”.

Comodoro Rivadavia sufrió el temporal más grande de su historia y las complicaciones se fueron acentuando las lluvias intensas y ráfagas de vientos de hasta 75 kilómetros por hora. En algunos sectores la ciudad quedó en ruinas. Y llevará mucho tiempo poder reconstruirla.